Un rapport recommande une hausse de salaire de 15% pour les enseignants

Un rapport d’une commission chargée de la médiation des négociations collectives entre le gouvernement provincial et les enseignants recommande une hausse de salaire de 15% sur une période de cinq ans, une recommandation que la province a acceptée.

L’organisme qui représente les enseignants, la Fédération des enseignants du N.-B., ne s’est pas encore prononcé pour ou contre cette hausse de salaire.

Mais l’ajustement de salaire est plus élevé que la hausse de 10% sur cinq ans qui était apparemment privilégiée par la province jusqu’à récemment.

La hausse proposée par le rapport du comité de conciliation comprend des hausses de 2% en 2021 et 2022, puis une hausse de 3% cette année, suivie de deux hausses de 2% en mars et septembre 2024, puis deux autres hausses de 2% en mars et septembre 2025, pour un total de 15%.

La question du salaire est le principal point de désaccord entre les positions du gouvernement et celle des enseignants.

Dans son rapport, la présidente de la commission, Michelle Flaherty, indique que l’inflation a eu un impact sur la valeur du salaire des enseignants, et que même si cette augmentation de salaire ne permettra pas de compenser complètement ces impacts, «les enseignants ne doivent pas subventionner le trésor de la province par l’entremise de salaires inférieurs aux normes».

Elle identifie d’autres facteurs qui ont pesé dans sa décision, notamment la difficulté pour la province de recruter du personnel enseignant qualifié, ainsi que les salaires dans les provinces environnantes.

«La preuve établit que les enseignants du Nouveau-Brunswick en début de carrière sont moins bien rémunérés que leurs homologues des autres provinces de l’Atlantique. De plus, des augmentations économiques générales seront importantes pour s’assurer que tous les salaires des enseignants du Nouveau-Brunswick demeurent concurrentiels.»

Elle recommande également l’élimination du premier échelon de paie des enseignants et enseignantes, ce qui signifie que les personnes qui font leur entrée dans ce métier seraient rémunérées à un salaire de base plus élevé.