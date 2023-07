Vol d’équipement de balle rapide à Moncton

Un individu sans scrupules a dévalisé l’entrepôt de l’Association de balle rapide de Moncton, entre vendredi et dimanche.

Parmi les pièces d’équipement volés, on retrouve 24 bâtons, deux équipements de receveur, des boîtes de balles, des sacs, des buts, des filets (pour les frappeurs) et même des marteaux qui servent à fixer les buts.

Le voleur est même parti avec des friandises destinés aux jeunes.

On estime le larcin à plus de 5000$.

Le président de l’association, Victor Bastarache, a constaté le vol dimanche matin, dans le petite entrepôt situé derrière le terrain Evergreen, à Moncton.

«Quand je suis arrivé, le cadenas était coupé et tout était pêle-mêle», raconte-t-il.

Au cours des derniers jours, des parents ont identifié un individu dans la vingtaine qui tente de vendre certaines pièces de l’équipement volé sur des sites spécialisés.

Il s’agirait d’un individu connu des policiers.

«Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un peut faire ça. Ce qui me dérange le plus, c’est qu’ils ont volé tout l’équipement des jeunes. Ils n’ont pas touché à l’équipement des U-19 et des U-20», souligne-t-il, visiblement dégoûté.

Plusieurs autres associations sont venues à la rescousse en donnant de l’équipement afin de permettre aux équipes de terminer la saison.

«Nous n’avons pas d’assurances parce que nous sommes un organisme sans but lucratif. Tout l’argent que nous avons va aux jeunes», mentionne le président.

«Des parents se sont aussi avancés pour nous aider, notamment pour réparer et sécuriser notre entrepôt pour s’assurer que ça ne se reproduise pas de nouveau.»

Le président indique qu’il sera très difficile de trouver de l’équipement puisque la saison est déjà bien entamée.