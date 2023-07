6/49: un Néo-Brunswicois gagne 1 million $ pour une deuxième fois

Jim Slate de Shediac Cape, dans le Sud-Est, vient de gagner 1 million $ pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, il le partage avec son ami de longue date, Bill Eisener, de Moncton.

Le duo a remporté le lot au tirage de la Boule d’or du Lotto 6/49 le 12 juillet. M. Slate avait déjà remporté 1 million $ avec un billet Gagnez à la Grattouille en 2011. Selon lui, il n’y avait «aucune chance» que cela se reproduise.

Amis depuis des dizaines d’années, ils jouent ensemble à la loterie depuis plus de deux ans, lorsque M. Eisener a proposé que M. Slate et lui partagent leurs billets.

«Il a gagné plus souvent que moi», a plaisanté M. Eisener.

Les tirages du Lotto 6/49 ont lieu tous les mercredis et samedis et offrent deux gros lots de plusieurs millions de dollars. Le gros lot classique est toujours de 5 millions $ et le gros lot de la Boule d’or commence à 10 millions $ et peut dépasser 60 millions $. Chaque tirage de la Boule d’or fait un gagnant garanti. Le gagnant remporte 1 million $ si une boule blanche est tirée ou le gros lot croissant de la Boule d’or si la boule d’or est tirée. Au tirage du 12 juillet, une boule blanche a été tirée.

M. Slate et M. Eisener ont donc gagné 1 million $.

M. Slate s’est rendu compte qu’il avait gagné un autre gros lot après avoir balayé son billet du

Lotto 6/49 avec l’application mobile de Loto Atlantique sur son téléphone. Son épouse lui a demandé d’appeler M. Eisener sur-le-champ.

«Dès que vous voyez la validation de 1 million $, vous savez que vous ne rêvez pas, a indiqué

M. Slate. Bill était pour ainsi dire sous le choc quand nous l’avons appelé.»

M. Eisener a confié qu’il ne savait pas à quoi s’attendre en recevant un appel aussi matinal.

«Mon épouse était déchaînée, j’étais complètement déboussolé jusqu’à ce que je revienne à la réalité, a-t-il expliqué. Je n’ai pas encore tout à fait saisi. »

Déjà à la retraite, M. Eisener a l’intention de consacrer une partie de son gain à l’achat d’un nouveau camion. Quant à M. Slate, il rêve de partir à la découverte de l’Amérique du Nord en compagnie de son épouse.

Le billet gagnant du Lotto 6/49 a été acheté chez Wilson’s à Shediac. Le détaillant recevra un montant équivalant à 1% du gain.