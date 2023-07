Caraquet: le financement du Centre des générations est officialisé

«On peut dire que la saga du financement du Centre régional des générations est officiellement terminée. Maintenant, on peut attendre l’ouverture à l’automne 2025», a affirmé, vendredi, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, lors de l’annonce officielle d’un financement de plus de 22 millions $.

Le projet, qui avait été lancé il y a un peu moins de dix ans, permettra de remplacer trois bâtiments récréatifs vieillissants et comprendra une patinoire aux dimensions réglementaires de la LNH comptant 600 places, une piste de marche à plusieurs couloirs, des vestiaires et une cantine.

Le Centre des générations abritera également le centre d’accueil du Centre de plein air de Caraquet.

Le gouvernement provincial a investi plus de 5,1 millions $ dans ce projet, tandis que le gouvernement fédéral a investi 11,9 millions $. La part de la Ville de Caraquet s’élève à 5,4 millions $.

Le projet devait initialement se chiffrer à 15 millions $, mais l’inflation et la hausse du coût des matériaux a fait grimper la facture à 25 millions $.

«Même s’ il y a eu quelques défis de financement lors des derniers mois, tout est maintenant sous contrôle, il n’y aura plus de surprise ni de retard. On peut dire que c’est le genre d’annonce qu’une communauté ne reçoit qu’une ou deux fois par génération», a ajouté le maire.

Les travaux sont déjà bien entamés à Caraquet. Le nouveau centre améliorera l’accès à des infrastructures récréatives sûres et de qualité pour les résidents de Caraquet et des collectivités environnantes.

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, est heureux que ce projet longuement attendu verra bientôt le jour.

«Ce sera une infrastructure moderne et de qualité. Le travail de la Ville de Caraquet, l’appui des communautés voisines et les généreuses contributions des donateurs dans ce magnifique projet sont les raisons pour lesquelles les résidents de nos communautés pourront pratiquer leurs sports favoris.»

Selon le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, le nouveau Centre régional des générations va permettre aux gens de Caraquet et des communautés environnantes d’avoir accès à une infrastructure récréative de grande qualité pour pratiquer leur sport préféré et socialiser.

«C’est un projet attendu depuis longtemps dans la région et nous sommes fiers de pouvoir participer à sa réalisation. Il va contribuer à la santé, à la vie sociale et à la vie économique de la communauté.»