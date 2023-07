Chauffeurs d’autobus scolaires: la situation s’améliore

Les districts scolaires font face à des défis grandissants à plusieurs niveaux.

La pénurie de personnel enseignant et de chauffeurs d’autobus a causé de sérieux maux de tête à tout le monde, tant dans le nord que dans le sud, au cours de la dernière année.

La bonne nouvelle, c’est que tout semble sous contrôle pour le moment.

Dans le District scolaire francophone Sud, la situation s’est considérablement améliorée après la période des Fêtes.

«Nous poursuivons cependant nos efforts de recrutement pour entamer la prochaine année scolaire du bon pied», précise Geneviève Chiasson, coordonnatrice des relations stratégiques.

Les données sont demeurées relativement stables au cours des derniers mois de l’année scolaire, tant du côté des enseignants que des chauffeurs d’autobus.

L’autre bonne nouvelle, c’est l’augmentation du budget alloué aux chauffeurs d’autobus.

Il était de 11 314 000$ pour l’année 2022-2023.

Il a été revu à la hausse pour atteindre 13 240 000$ pour 2023-2024, puisque les dépenses ont atteint 13 386 000$ l’an dernier.

«Cette augmentation peut s’expliquer par le fait que notre district est en croissance rapide et constante et, avec l’ouverture du nouveau complexe scolaire de Moncton, nous avons six autobus supplémentaires», explique Geneviève Chiasson.

«De plus, les salaires des conducteurs d’autobus ont augmenté depuis leur nouvelle convention collective.»

Aucun chiffre précis à ce sujet n’est cependant disponible pour le moment.

La fin de la dernière année scolaire a aussi été difficile dans le cas du District scolaire francophone Nord-Est.

«Nous avons terminé l’année avec des retards dans certains trajets par manque de suppléants», indique Brigitte Couturier, responsable des communications et des relations stratégiques.

«On cherche toujours à recruter pour bonifier notre liste de suppléants afin de répondre à la demande. D’ailleurs une formation est prévue en début d’année scolaire», ajoute-t-elle.

Tous les postes permanents ont été comblés en vue de l’année scolaire 2023-2024.

Et comme une bonne nouvelle en attire généralement une autre, le DSFNE n’a pas eu à éliminer de trajets pour la prochaine année.

Le budget total pour les chauffeurs d’autobus se chiffre à environ 7 millions $, ce qui représente une légère augmentation par rapport à l’an dernier, mentionne Brigitte Couturier.