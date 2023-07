Des crimes non résolus continuent de hanter les policiers au Nouveau-Brunswick

Plusieurs meurtres et dossiers de disparition non résolus, dont certains remontent à près d’un siècle, continuent de donner du fil à retordre et à hanter quotidiennement des enquêteurs et les différents corps policiers à travers le Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle s’est intéressée à quelques-unes de ces histoires de crimes non résolus qui ont fait les manchettes et marqué l’histoire de la province au fil des années.

Plusieurs crimes demeurent ainsi impunis, malgré d’importants progrès réalisés en ce qui concerne les techniques d’enquête sur les lieux de crime, comme l’utilisation de l’ADN.

Madison Roy-Boudreau

La plus récente de ces histoires implique la disparition et le meurtre présumé de Madison Roy-Boudreau, une adolescente originaire de la Ville de Bathurst.

La jeune fille qui était âgée de 14 ans a été vue vivante pour la dernière fois le 11 mai 2021 à 7h30, alors qu’elle se dirigeait vers un arrêt d’autobus scolaire situé près de chez elle.

Le corps de Madison Roy-Boudreau demeure introuvable à ce jour malgré d’intenses recherches menées dans la région de Bathurst.

Une personne d’intérêt avait rapidement été identifiée par les policiers en début d’enquête, mais personne n’a encore fait l’objet d’accusations criminelles dans ce dossier.

Un Hells Angels mort et enterré?

La disparition en avril 2008 de Mario Bergeron, un citoyen de la Ville de Québec qui était membre en règle des Hells Angels, a également donné bien des maux de tête aux enquêteurs de la GRC.

À mesure que l’enquête sur sa disparition progressait, les enquêteurs ont reçu des renseignements laissant croire que le motard a été tué et que son corps a été enterré dans la région de Sainte-Anne-de-Madawaska, près d’Edmundston.

Selon un délateur, le full patch des Hells Angels qui était âgé de 43 ans aurait été assassiné dans le cadre d’une purge interne parce qu’il avait volé de la drogue à l’organisation criminelle.

Une dernière partie de chasse

La partie de chasse effectuée en novembre 1995 par Roger Bujold aura été sa dernière.

L’homme retournait chez lui après avoir passé la semaine à la chasse avec des amis en arborant fièrement sur son véhicule le chevreuil qu’il avait tué.

Pour une raison inconnue, le chasseur a immobilisé sa camionnette rouge sur le bord de la route 108, près de Plaster Rock. Son corps a été retrouvé dans les bois, à environ 800 pieds de son véhicule. Le chevreuil qui était sur le toit de la camionnette a été volé. L’enquête a révélé que Roger Bujold pourrait avoir été victime d’un meurtre.

Meurtre et mystère depuis un siècle

Le meurtre d’Agapit LeBlanc n’a toujours pas été résolu, près de 100 ans plus tard. L’agent des pêches originaire de Bouctouche a été tué le 20 octobre 1926, alors qu’il enquêtait sur des bateaux de pêche illégaux.

Le corps du père de famille âgé de 39 ans tué par balles avait été retrouvé dans l’eau.

Les livres d’histoire racontent que l’agent de pêche avait reçu des menaces quelques semaines avant son décès et que la contrebande était monnaie courante à Bouctouche à cette époque lointaine.

Un navire de la Garde côtière canadienne porte le nom du disparu depuis quelques années.

Tué pour lui voler son argent?

Le meurtre de Philibert Dallaire survenu le soir du 14 mai 1977 demeure aussi un mystère entier.

Le résidant de Cormierville, âgé de 57 ans, avait brutalement et mortellement été attaqué à coup de bâton de baseball.

L’homme venait de descendre de son véhicule et se dirigeait vers sa maison quand il a été attaqué. Les personnes responsables de l’attaque ont volé le contenu de son portefeuille à l’exception de certains documents personnels et ont jeté le portefeuille dans le fossé devant la maison.

Les résidents de l’endroit avaient raconté que Philibert Dallaire gardait souvent sur lui d’importantes sommes d’argent.

Claire Gagnon

La disparition d’une adolescente le dimanche 24 mai 1970 à Dieppe a également fait grand bruit.

Claire Gagnon, âgée de 16 ans, de la rue Gould, n’est pas rentrée chez elle pour souper, suscitant des inquiétudes chez ses parents. La jeune femme avait été vue pour la dernière fois le jour même, entre 14h et 15h.

Le lendemain, on a trouvé son corps près de la résidence familiale.

L’enquête a permis de confirmer que Claire Gagnon avait été victime d’un homicide. Les personnes responsables de ce crime n’ont jamais pu être identifiées.

Le meurtrier de deux adolescents est-il mort?

Le meurtre de Marcia LeBlanc, âgée de 14 ans, et de Marcel Cormier, âgé de 17 ans, a secoué le comté de Kent au début des années 1990.

Les deux jeunes ont été assassinés sur une route de campagne dans la région de Saint-Antoine, le 14 novembre 1993.

Roger LeBlanc, qui avait 34 ans à l’époque, avait été désigné par les enquêteurs comme un témoin important dans cette affaire. Il a disparu le 22 novembre 1993 après avoir été interrogé la veille par la police.

Des articles appartenant au suspect avaient été retrouvés dans la rivière Canaan. Le croyant décédé, les policiers espéraient durant l’enquête que les restes Roger LeBlanc puissent être découverts par des chasseurs, ce qui n’est pas survenu.

Qui a tué Jeanne Sivret?

Le 11 mai 1986, Jeanne Sivret a quitté sa résidence de la région de Bathurst pour aller marcher avec son chien après une dispute avec son mari, Ernest Sivret.

Elle a été aperçue pour la dernière fois par des témoins à 23h30 le jour même. Le lendemain, son mari a signalé sa disparition avant de se rendre au travail. Le corps de Mme Sivret a été retrouvé tard en soirée par une équipe de recherche.

L’enquête a révélé que la dame a été victime d’un meurtre brutal.

La célèbre affaire Richard Oland

Le meurtre du multimillionnaire Richard Oland, membre de la famille propriétaire de la brasserie Moosehead, demeure l’une des affaires criminelles les plus célèbres de l’histoire du Nouveau-Brunswick.

L’homme d’affaires a été retrouvé battu à mort le 7 juillet 2011 avec un objet contondant à son bureau du centre-ville de Saint-Jean. Le corps affichait près de 45 plaies à la tête, au cou et aux mains, dont 14 fractures au crâne.

Son fils, Dennis Oland, a été reconnu coupable d’homicide pour le meurtre de son père le 19 décembre 2015 au terme du plus long procès de l’histoire du Nouveau-Brunswick.

En 2019, à l’issue d’un nouveau procès, Dennis Oland a été reconnu non coupable de meurtre.

L’enquête policière et les deux procès ont mis en lumière de grandes maladresses de la part de la police de Saint-Jean et des procureurs au dossier.

Un couple sans histoire assassiné

Les meurtres de Rose-Marie et Bernard Saulnier, retrouvés sans vie le 7 septembre 2019 dans leur résidence de la rue Amirault, à Dieppe, demeurent également non résolus.

L’enquête portant sur le couple de septuagénaires avantageusement connu dans la communauté continue d’occuper les enquêteurs de la GRC près de quatre années après les faits.

La découverte de bijoux appartenant aux défunts, d’un véhicule suspect, l’arrestation d’un des fils des victimes pour trafic de stupéfiants et des soupçons à l’endroit de trafiquants de drogue n’ont pas permis de faire avancer l’enquête.