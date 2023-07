Des projets routiers qui tardent à se concrétiser dans le Restigouche

Les automobilistes du Restigouche devront être encore un peu patients avec au moins trois projets routiers qui se laissent désirer.

Après plusieurs années dans un état plutôt lamentable, des travaux de réfection auront finalement lieu sur le pont interprovincial qui relie Flatlands au Restigouche à Matapédia en Gaspésie. Il faudra toutefois attendre encore une année avant de voir ceux-ci être déclenchés.

La structure nécessite un remplacement complet de son tablier, y compris des barrières, des drains de tablier, des joints de dilatation et des appuis de pont. On devra ensuite procéder à la pose d’une nouvelle surface asphaltée.

Questionné à ce sujet, le ministère des Transports et Infrastructures a confirmé que les plans de conception définitifs du pont sont en cours de finalisation et qu’ils devraient être soumis à son examen ainsi qu’à celui du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec puisqu’il s’agit d’un projet à frais partagés entre les deux provinces. On s’attend à ce qu’un appel d’offres soit lancé à la fin de l’automne et que la construction sur le site débute au printemps 2024.

L’intention initiale était pourtant de s’attaquer à cette réfection en 2023, un projet repoussé à quelques reprises déjà.

«Ça fait un bon moment déjà que l’on souhaite voir le pont subir une remise à neuf, et on semble enfin faire un pas dans cette direction», souligne le député libéral de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, notant par contre la lenteur du gouvernement néo-brunswickois dans ce dossier.

M. Lepage déplore également le peu d’entretien du pont en attendant la réalisation des travaux. Il cite en exemple le gouvernement du Québec qui n’a pas hésité à améliorer sa portion de la chaussée en attendant la mise à niveau de la structure, celle-ci étant la responsabilité des deux provinces. La portion néo-brunswickoise est toujours difficilement carrossable bien que l’on constate une amélioration par rapport à l’année dernière, soit après que certains trous particulièrement profonds aient été remplis.

«C’est tout asphalté du côté québécois et dès que tu arrives du nôtre, c’est cahoteux. C’est franchement gênant. C’est le premier point d’entrée du Nouveau-Brunswick, c’est comme ça qu’on accueille nos touristes depuis maintenant plusieurs années», indique le député.

Patience

Plus à l’est, c’est l’état de la portion de la route 11 à la hauteur du secteur Charlo qui fait grincer les dents. Sur une portion d’environ deux kilomètres, plusieurs nids-de-poule sont perceptibles et l’asphalte de l’accotement est effrité, si bien que des panneaux ont été installés afin de demander aux automobilistes d’être vigilants.

«Comme si ce n’était pas assez de surveiller le bord du chemin en raison de la grande présence d’orignaux dans le secteur – car on n’a pas réussi encore à avoir de clôtures -, on doit aussi zigzaguer dans le chemin afin d’éviter des trous. C’est ridicule», soutient le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Celui-ci dit avoir reçu la confirmation du ministère que cette section de chemin devrait être refaite l’an prochain, un délai qu’il juge toutefois beaucoup trop long compte tenu de l’état de détérioration de cet axe routier pourtant crucial pour la région.

«Ça fait longtemps que cette section aurait dû être refaite et pendant ce temps, c’est nous qui roulons là-dessus et c’est dangereux. Je ne peux pas concevoir qu’on va devoir rouler là-dessus un autre hiver. Et ça, c’est sans compter les dommages du dégel au printemps. Notre population risque donc d’être prise avec ce désastre jusqu’à l’automne 2024. Et dire que notre province nage dans les surplus depuis quelques années», soupire M. Pelletier.

Viaduc désuet

À quelques kilomètres à peine de là, le projet de réparation du viaduc de la sortie Blair Malcom – qui enjambe également la route 11 – prend pour sa part plus de temps que prévu à se concrétiser. Fermé au trafic routier en novembre dernier après qu’un camion lourd ait percuté une poutre du viaduc. Depuis, les usagers de ce secteur doivent effectuer un détour passablement long afin de passer d’un côté à l’autre de la route 11.

Au ministère des Transports et de l’Infrastructure, on soutient travailler afin d’assurer la réouverture de la structure à la circulation avant la fin de l’année. Toutefois, la nature du problème fait en sorte que la fermeture de ce viaduc risque de se prolonger au-delà de cet échéancier. La raison du délai réside dans la vétusté du viaduc lui-même.

«Le problème que l’on rencontre actuellement, c’est que la poutre endommagée n’est plus fabriquée et donc elle n’est plus disponible. Une fabrication sur mesure est nécessaire pour créer une nouvelle poutre, ce qui allonge le délai d’achèvement des travaux sur cette structure vieille de 50 ans (1974)», explique un porte-parole.