Eau et égouts: 13,2 millions $ pour Tracadie et Rivière-du-Nord

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont annoncé à Bertrand, jeudi, un investissement de 13,2 millions $ dans les infrastructures d’eau potable des collectivités de Tracadie et de Rivière-du-Nord.

À Rivière-du-Nord, le financement appuiera la construction d’un nouveau réseau d’égouts sanitaires et d’un réseau d’approvisionnement en eau potable sur le boulevard des Acadiens et la rue du Pont, à Bertrand.

«Pour notre municipalité, en plus d’encourager le développement résidentiel et commercial, ce projet constitue une première en ce qui a trait aux infrastructures de traitement d’eau. Je suis fière de voir un aussi gros projet dans la nouvelle municipalité de Rivière-du-Nord», a indiqué le maire Joseph Lanteigne.

Du côté de Tracadie, le financement servira à la deuxième phase du projet de modernisation des conduites désuètes du réseau d’approvisionnement en eau, d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la rue Principale.

«La municipalité de Tracadie approche de ses 60 ans d’existence, notre système d’eau et d’égout méritait des rénovations. Même si ce sont des rénovations majeures sur une rue avec beaucoup de circulation, il y a plusieurs voies de contournement et ensuite nous n’aurons plus besoin de faire des rénovations de ce genre avant plusieurs années», a déclaré le maire Denis Losier.

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, croit que le moment est bien choisi pour investir du temps et des fonds dans ce secteur.

«Des investissements dans des réseaux d’aqueduc modernes et efficaces vont grandement améliorer les infrastructures de nos communautés. Il n’y a pas de meilleur moment que celui-ci pour les renouveler ou les améliorer.»

Le gouvernement provincial investit plus de 4 millions $ dans ces projets, tandis que le gouvernement fédéral injecte plus de 7 millions $.

«Grâce à des investissements comme ceux que nous annonçons aujourd’hui, notre gouvernement continue d’être là pour appuyer sa croissance et s’assurer que les gens de la région puissent bénéficier d’une grande qualité de vie», a affirmé le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

La contribution de Tracadie s’élève à 296 513$ et celle de Rivière-du-Nord s’élève à 803 966$.

Véloroute de la Péninsule acadienne

Le financement pour la municipalité de Tracadie servira aussi à la reconstruction de 110 mètres de route, ce qui comprendra l’aménagement d’une nouvelle piste cyclable.

Selon le maire, Denis Losier, «ces investissements importants vont améliorer stratégiquement la connectivité de la Véloroute de la Péninsule acadienne et favoriser le transport actif, tout en renforçant l’accessibilité au sein de notre municipalité régionale.»

Lors de cette même conférence de presse, M. Losier a annoncé qu’il utiliserait une partie du financement pour travailler à l’élaboration d’une passerelle au-dessus de la Grande Rivière de Tracadie.

«Présentement, nous réfléchissons à quelques scénarios possibles. Cet hiver, nous avons fait l’acquisition d’un terrain d’environ 800 000$ d’un côté de la rive. On négocie avec le gouvernement provincial pour avoir l’autre côté de la rive. Si on est chanceux, on sera en mesure de bénéficier de cette passerelle dans les prochaines années.»

Selon le maire, la passerelle permettrait d’assurer la sécurité des cyclistes, des marcheurs et des coureurs, étant donné que le pont Snowball de Tracadie est souvent achalandé.