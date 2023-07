Perth-Andover: sept ans et huit mois de prison pour un trafiquant de drogues

Un homme de 31 ans de Perth-Andover, près de Grand-Sault, a été condamné à sept ans et huit mois de prison en lien avec une enquête sur le trafic de drogue dans la localité.

Le 27 janvier 2022, dans le cadre d’une enquête en matière de trafic de drogue, la police a exécuté des mandats de perquisition à deux différents endroits, soit une résidence de la promenade West Riverside, à Perth-Andover, et une résidence du chemin McCluskey, à Grand-Sault.

Les policiers ont saisi une grande quantité de comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux et des comprimés d’hydromorphone. Ils ont aussi saisi huit armes à feu (dont plusieurs étaient non sécurisées), de la cocaïne, du crack, du fentanyl et de l’héroïne, ainsi que des munitions, de l’argent comptant, une réplique d’arme de poing à plombs, une réplique de carabine de type «air soft» et des objets associés au trafic de drogue.

Deux personnes ont été arrêtées sur les lieux, sans incident. Un homme de 30 ans, de Perth-Andover, a été libéré sous certaines conditions.

Le 29 avril 2022, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition à une résidence de la promenade West Riverside dans le cadre d’une autre enquête en matière de trafic de drogue. Les policiers ont saisi du crack, du fentanyl, de la méthamphétamine en cristaux et des comprimés d’oxycodone. Ils ont aussi saisi une arme à feu prohibée, un magazine pour arme de poing qui était chargé, du chasse-ours, un bâton de baseball et de l’argent comptant.

Une femme de 31 ans et un homme de 30 ans, tous deux de Perth-Andover, ont été arrêtés sur les lieux, sans incident.

Le 29 avril 2023, Justin Curran a comparu en cour provinciale à Woodstock, par téléphone. Il a comparu de nouveau en cour le 3 mai. Il a été accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, possession d’oxycodone dans le but d’en faire le trafic, possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic, possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, possession non autorisée d’une arme à feu, entreposage non sécuritaire d’une arme à feu et de manquement aux conditions d’une promesse remise au tribunal.

Jeudi, Justin Curran a plaidé coupable à des accusations de possession de cocaïne, de méthamphétamine, d’hydromorphone et de protonitazène dans le but d’en faire le trafic. Subséquemment, il a été condamné à sept ans et huit mois de prison.