Quatre personnes manquent à l’appel après les pluies diluviennes en Nouvelle-Écosse

Quatre personnes, deux adultes et deux enfants, manquent à l’appel samedi en Nouvelle-Écosse à la suite du passage de pluies torrentielles qui ont causé des inondations majeures, des fermetures de routes et des pannes de courant dans une vaste partie de la province.

Selon la porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Cindy Bayers, deux enfants sont disparus lorsque le véhicule dans lequel ils prenaient place s’est retrouvé coincé sous l’eau à West Hants, au nord d’Halifax.

Les trois autres personnes qui étaient dans ce véhicule ont pu sortir et se placer en sécurité, a-t-elle noté.

Toujours à West Hants, mais dans un incident distinct, deux autres personnes, un jeune et un homme, ont aussi été portés disparus lorsque leur véhicule s’est retrouvé submergé.

Dans ce second véhicule, deux autres passagers ont pu être secourus, a ajouté Mme Bayers, assurant que les recherches se poursuivaient activement samedi après-midi pour retrouver les quatre personnes de qui les autorités sont sans nouvelles.

Des pluies diluviennes se sont abattues vendredi après-midi dans la région d’Halifax, déversant plus de 200 millimètres d’eau dans les secteurs de Hammonds Plains, Bedford et Lower Sackville. La ville portuaire reçoit généralement environ 100 mm de pluie au cours d’un mois moyen.

En se fiant à des estimations radar et à des observations non officielles, Environnement Canada a estimé que certaines zones pourraient même avoir reçu plus de 300 mm de pluie en 24 heures.

Le tout a causé d’importants dégâts à plusieurs endroits. Des inondations généralisées ont été signalées dans le comté de Lunenberg, à l’ouest de la région d’Halifax, tandis que dans le secteur de Hammonds Plains, au nord-ouest de la ville, les inondations ont provoqué l’effondrement des accotements de nombreuses routes.

«Évidemment, il y a énormément de personnes qui sont touchées, que ce soient des maisons endommagées, des gens à risque pour leur sécurité ou bien des milliers de personnes qui sont privées d’électricité», a noté le premier ministre Justin Trudeau en marge d’un événement dans la région de Toronto.

«Avec les pluies qui vont continuer, c’est important de rester à l’écoute des autorités locales qui vont garder les gens en sécurité. Au niveau du fédéral, on est engagé directement avec nos partenaires au provincial. Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire ensemble et on va être là», a-t-il promis.

Pendant ce temps, les résidants de la région d’Halifax ont été avertis de ne pas circuler sur les routes, y compris sur plusieurs autoroutes principales de la région. Plus de 30 barrages routiers sont déjà en place, principalement au nord et à l’ouest d’Halifax.

Des avertissements de pluie restent en vigueur pour le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse, y compris au Cap-Breton. De 40 à 100 mm de pluie sont attendus d’ici samedi soir.

«La pluie pourrait être intermittente au cours de cet épisode, mais des pluies torrentielles par moments et quelques orages imbriqués pourraient occasionner des quantités de pluie beaucoup plus importantes par endroits», a fait savoir Environnement Canada.

Plus tôt dans la journée, un ordre d’évacuation avait été lancé pour les personnes vivant près de la rivière Sainte-Croix, dans le centre de la Nouvelle-Écosse, où un barrage risquait de céder. L’avis a ensuite été levé à mesure que la tempête se déplaçait.

Dans certaines zones, les rues submergées restaient jonchées de véhicules abandonnés samedi midi. La GRC d’Halifax a demandé aux résidants d’Halifax de ne sortir de chez eux qu’en cas d’urgence.

Des dizaines d’images partagées sur les réseaux sociaux montraient des voitures traversant des eaux profondes. Et une vidéo provenant de la région de Windsor Junction, au nord d’Halifax, montrait des pompiers debout sur le toit de leur camion submergé.

Au plus fort de la crise, plus de 70 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité en Nouvelle-Écosse, poussant Nova Scotia Power à ouvrir son centre des opérations d’urgence à 5 h samedi matin.

Dans la région d’Halifax, deux centres d’urgence pour les sinistrés ont ouvert leurs portes vendredi soir. Le centre communautaire Beaver Bank et le centre communautaire East Dartmouth resteront ouverts jusqu’à nouvel ordre.