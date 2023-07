Une femme de 37 ans périt dans un accident de voiture

Une femme de 37 ans a perdu la vie lorsque son automobile a été emboutie vendredi matin par une camionnette à Welsford, au Nouveau-Brunswick.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la collision s’est produite vers 7h15 vendredi sur la route 7 à la hauteur de Welsford, une petite municipalité située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Saint-Jean.

Pour une raison qui doit toujours être déterminée par les enquêteurs, l’automobiliste qui circulait en direction sud aurait dévié de sa voie et se serait retrouvée en sens inverse. C’est à ce moment que son véhicule aurait été frappé «de plein fouet» par une camionnette d’une tonne, qui se dirigeait vers le nord.

Malgré l’intervention des policiers de la GRC, des pompiers de Welsford et des ambulanciers d’Ambulance Nouveau-Brunswick, la femme a succombé à ses blessures sur les lieux de la collision.

Les deux personnes qui se trouvaient à bord du camion, à savoir le conducteur et son passager, ont été transportées à l’hôpital pour soigner des blessures graves, mais qui ne mettent pas leur vie en danger.

L’enquête policière se poursuivait samedi pour comprendre les circonstances exactes de la collision. Un enquêteur de la GRC spécialisé en reconstitution s’est notamment rendu sur place pour éclaircir les causes de l’accident.

Des représentants du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick se sont aussi déplacés pour prêter main-forte à l’enquête, tout comme un coroner.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de la femme.