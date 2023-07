Changements climatiques et désinformation: il reste du travail à faire auprès des jeunes 

Les jeunes fréquentant les collèges et les universités sont sensibles aux changements climatiques, mais il reste encore du travail à faire, indique une étude réalisée par un professeur de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

Florent Michelot, professeur en sciences de l’éducation, a analysé, pendant quelques mois, la pensée critique et les compétences informationnelles d’étudiants du postsecondaire en lien avec les changements climatiques.

Il a donc sondé 569 personnes provenant de 21 établissements d’études postsecondaires dans les provinces des Maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard) entre la mi-janvier et la mi-avril.

De manière générale, son étude est arrivée à la conclusion qu’il y a un intérêt pour les enjeux climatiques chez la majorité des jeunes sondés (76% environ). Une proportion de 83% s’est dite préoccupée par ces enjeux.

Florent Michelot note tout de même que dans une région qui a vécu le déchaînement de Dame nature au cours des dernières années – avec la tempête Fiona, par exemple – le fait qu’une proportion de 17% des gens n’est pas inquiète outre mesure est surprenant.

«Face à une population relativement jeune, que l’on imagine plus consciente des enjeux environnementaux, je me serais attendu à ce que le niveau soit moins élevé.»

Même s’il estime que la compréhension des changements climatiques chez les jeunes est bien présente – et qu’ils constatent les effets de ces changements – le chercheur note toutefois qu’il reste du travail à faire du côté de leur perception de l’impact humain sur ceux-ci.

«C’est un peu logique quand on y pense, car la question des changements climatiques est un dossier très complexe qui regroupe plusieurs disciplines. D’une certaine façon, il est facile d’avoir une certaine incompréhension du sujet.»

«Il existe environ une proportion de 20% de jeunes qui continuent de douter de l’origine humaine de ces changements climatiques. Il y a encore ce petit pont qui est à franchir.»

Selon lui, cet élément est important, car si on ne prend pas conscience du facteur humain dans les enjeux climatiques, il sera plus difficile de faire avancer le dossier.

Sensibles à la désinformation?

Dans le cas du rapport à la désinformation, l’étude note que 57% des jeunes sont peu ou pas intéressés par celle-ci. Environ 43% des répondants se sont dits peu ou pas préoccupés par les fausses nouvelles qui circulent notamment en ligne.

Selon des statistiques récoltées par M. Michelot, 67% des jeunes Canadiens de 20 à 24 ans ont recours aux médias sociaux pour s’informer.

Il soutient donc qu’ils peuvent être exposés à des éléments comme le dénialisme et le climato-scepticisme qui, dans l’ensemble du discours sur les médias sociaux, prennent une plus grande place que ce qui existe réellement en société.

«Ils s’informent par Facebook, TikTok, Instagram, etc., et il n’y a pas que de la belle information qui est diffusée là-dedans. Maintenant, qu’est-ce que l’on utilise comme levier pour contrecarrer cette disproportion?»

M. Michelot a aussi réalisé, dans l’élaboration de son étude, que les jeunes sont plus alertes aux cas de désinformation lorsqu’ils ont été guidés par des critères très précis.

«Quand on leur a donné autre chose que ces critères très clairs, c’est plus facile pour eux de détecter la désinformation que si on leur demande simplement : “est-ce important pour toi de regarder tels critères?” C’est presque comme si on n’avait rien dit. Il y a quelque chose de très scolaire dans tout ça.»

Comme l’un des objectifs de l’étude était aussi de déterminer s’il fallait faire des recommandations aux plateformes numériques, cette tendance observée peut poser problème selon le professeur-chercheur.

«Est-ce qu’à côté d’un article qui porte sur l’environnement, il faudrait automatiquement mettre un message pour mettre les gens en garde avec des critères précis? Le hic est que si je leur présente ça, je ne suis pas certain de réussir mon but. Si je leur présente des critères trop flous, pas assez scolaires, ça ne va peut-être pas marcher non plus.»

De plus, avec le développement de l’intelligence artificielle, Florent Michelot reconnaît que les critères utilisés jusqu’à récemment pour évaluer la désinformation pourraient être plus difficiles à reprendre dans quelques mois ou années.

Dommage collatéral

L’étude démontre également que les répondants qui ont des pratiques d’information traditionnelles régulières (journal, radio, téléjournal) détectent plus facilement la désinformation en ligne.

Dans cette optique, la suppression de liens vers des nouvelles canadiennes par Google ou la fin d’ententes entre Meta et plusieurs médias – en rapport avec l’adoption du projet de loi C-18 – ne peut qu’aggraver la problématique de la désinformation en lien avec des enjeux comme les changements climatiques.

«Il faut s’attendre à ce que ce soit un dommage collatéral. On s’informe sur les médias sociaux, mais on peut espérer tomber sur des articles qui sont partagés de médias traditionnels. S’il y a une censure des géants du web sur leurs médias sociaux, il n’y aura que des organismes ou des individus qui ont des intérêts autres que l’information (objective) (…) Je ne suis pas très optimiste sur cette censure à venir sur les médias sociaux.»

Des outils de formation plus larges

Le professeur Florent Michelot reconnaît qu’il existe une logique dans laquelle le travail de partage d’information par rapport aux enjeux climatiques se fait souvent en silos dans les établissements postsecondaires.

«Je ne veux pas être dramatique, mais ce devrait être un enjeu transversal, quelle que soit la formation offerte. Il n’y a pas un domaine qui, dans un horizon de 10-20-30 ans, ne sera pas affecté par les changements climatiques.»

L’une des finalités du projet de recherche mené par Florent Michelot est de tenter d’apporter ce savoir au sujet des changements climatiques sur une base multidisciplinaire en milieu postsecondaire.

Une formation, en collaboration avec l’Agence Science-Presse, sera développée spécifiquement pour les établissements d’études postsecondaires au Nouveau-Brunswick et au Québec.

«Dans un monde idéal, les profs pourraient saisir l’occasion de faire venir des intervenants dans leurs classes. J’ai quand même bon espoir, car ça bouge de plus en plus. On a besoin de matériel pour créer des choses dans des espaces qui sont généralement assez conservateurs. La demande est tout de même de plus en plus présente.»