La popularité d’Ozempic explose, mais pas de pénurie en vue

Le médicament Ozempic, destiné aux diabétiques de type 2, sert aussi à faire perdre du poids. Malgré son usage très répandu au Nouveau-Brunswick, les pharmaciens ne craignent pas de problèmes d’approvisionnement pour l’instant.

Le médicament Ozempic, qui sert à abaisser la glycémie des personnes atteintes du diabète de type 2, a aussi l’effet secondaire de faire perdre du poids. Selon des pharmaciens, son utilisation devient de plus en plus répandue dans la province chez des gens qui ne sont pas atteints du diabète, mais qui cherchent à maigrir.

«Nos pharmaciens constatent une augmentation de la demande pour Ozempic dans les derniers mois», confirme Anne Marie Picone, DG par intérim de l’Association des pharmaciens du N.-B., par courriel.

Elle écrit que l’Association veut s’assurer que les gens atteints du diabète continuent d’avoir accès au médicament malgré l’augmentation de sa popularité comme moyen de perdre du poids.

Il y a eu plusieurs mois de pénurie de ce médicament aux États-Unis cette année.

Mme Picone indique qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement au N.-B., mais elle ajoute que l’association nationale garde un œil sur la situation en raison de l’augmentation de la demande à la grandeur du pays.

Andrew Drover, pharmacien-propriétaire de la pharmacie Harrisville, à Moncton, affirme qu’il n’y a pas de rupture de stock en ce moment, mais qu’il faut rester vigilant.

«Potentiellement, si on a tant de personnes qui l’utilisent pour la perte de poids, s’il y a une pénurie, les gens qui l’utilisent pour le diabète ne pourront plus l’avoir.»

Selon lui, il est permis de prescrire ce médicament pour perdre du poids au Canada, et cela n’enfreint aucune règle.

François Ouellette, pharmacien à la pharmacie Familiprix d’Edmundston, estime que la popularité du médicament est «surtout reliée aux messages publicitaires».

«On le voit tellement à la télévision. […] Ils misent beaucoup sur le produit, et les réseaux sociaux en parlent», dit-il.

Les remboursements ont doublé

Au Nouveau-Brunswick, l’assurance-médicaments provinciale limite ses remboursements d’Ozempic aux personnes qui ont le diabète de type 2. Techniquement, elle ne rembourse donc pas les patients qui le prennent uniquement pour perdre du poids.

Malgré cela, les dépenses de la province pour ce médicament ont doublé d’une année à l’autre.

«Les dépenses totales pour Ozempic dans le cadre des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick étaient de 2 684 927$ pour l’exercice financier 2021-2022 et de 5 531 590$ pour 2022-2023», indique Sean Hatchard, porte-parole du ministère de la Santé.

Un autre médicament semblable

Selon Andrew Drover, un autre médicament, le Wegovy, pourrait être utilisé comme alternative, en principe, en cas de pénurie.

L’Ozempic et le Wegovy ont le même ingrédient actif, le sémaglutide, et sont préparés par la même compagnie pharmaceutique, Novo Nordisk. Il s’agit essentiellement du même médicament, mais le Wegovy est expressément produit pour la perte de poids.

Bien que le Wegovy est approuvé par Santé Canada comme moyen de traiter l’obésité, il n’est pas commercialisé, et donc pas disponible au Canada.

«En son absence, les gens utilisent l’Ozempic, le même médicament, pour perdre du poids même si ce n’est pas prévu pour cela», dit M. Drover.

Selon François Ouellette, ces médicaments sont efficaces et ils ont leur place pour faire perdre du poids.

«Ce n’est pas mauvais. On sait que les personnes qui ont un surplus de poids considérable ont un risque plus élevé de souffrir de diabète ou d’autres problèmes de santé. Donc cette personne-là on lui donne ça, on lui fait perdre du poids et on lui évite un diabète. C’est la même guerre», dit-il.

Il précise toutefois que ce médicament n’est pas fait pour les personnes qui ont un léger excès de poids.

«[Ozempic] n’est pas fait pour perdre des poignées d’amour. Aller faire du vélo, bien manger, bouger, normalement ça devrait prendre soin de ça», illustre-t-il.

Il est généralement réservé aux personnes qui ont un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus. Selon Santé Canada, c’est le seuil de l’obésité, qui est associé à un risque élevé de développer des problèmes de santé.

François Ouellette ajoute que les personnes qui cessent de prendre ce médicament vont regagner du poids très rapidement si elles n’ont pas adopté de meilleures habitudes de vie.

Des changements à prévoir aux assurances

Au Québec, plusieurs assureurs privés ne couvrent plus l’Ozempic comme moyen de perdre du poids. Il est uniquement remboursé pour les patients diabétiques.

Selon François Ouellette, les assureurs privés «ne posaient pas trop de questions» au début, mais il faut s’attendre à ce qu’ils fassent la même chose au N.-B. tôt ou tard.

Il explique que le médicament est dispendieux, et qu’il faut une dose plus élevée pour maigrir que celle qui est typiquement prescrite pour le diabète. Les patients utilisent donc leur réserve de médicament plus rapidement, ce qui peut alerter les assureurs.

«De plus en plus, avec la montée en flèche de la popularité d’Ozempic, les assurances privées vont probablement mettre un frein à cela en demandant un peu plus de détails sur la nature du problème.»