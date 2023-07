Quatre personnes sont toujours portées disparues, après les inondations de samedi

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse a déclaré que les recherches se poursuivaient pour retrouver quatre personnes, dont deux enfants, disparues après que des orages intenses eurent déversé des quantités record de pluie dans la province.

Le caporal Guillaume Tremblay n’a divulgué aucun autre détail sur cette situation, mais a déclaré que la police mettrait à jour l’état d’avancement des recherches plus tard dans la journée, dimanche.

Les quatre personnes ont été portées disparues samedi dans des incidents distincts à West Hants, une municipalité essentiellement rurale au nord-ouest d’Halifax.

Selon la police, les enfants étaient avec trois autres personnes qui ont réussi à s’échapper d’une voiture coincée dans les eaux. Un deuxième véhicule transportant quatre personnes a également été submergé et deux personnes se sont échappées, mais un jeune et un homme sont toujours portés disparus.

Pendant ce temps, les autorités municipales d’urgence de West Hants ont levé un ordre d’évacuation pour la région tôt dimanche.

Environnement Canada affirme que l’averse, qui a commencé vendredi, a déversé entre 200 et 250 millimètres de pluie le long de la rive sud de la province, dans la région d’Halifax et dans le centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre, Tim Houston, a déclaré samedi l’état d’urgence à l’échelle de la province, qui restera en vigueur jusqu’au 5 août, à moins que le gouvernement n’y mette fin ou ne le prolonge.