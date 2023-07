Dimanche chargé pour la GRC: 4 opérations majeures presque simultanées

La journée de dimanche a été très occupée pour les policiers de la GRC qui ont pris part à quatre opérations majeures presque simultanément.

La première opération policière s’est déroulée à Plaster Rock, où un individu armé a été aperçu vers 10h40 en matinée circulant à pied sur la rue Main.

Vers 13h30, la GRC a lancé un appel demandant au public d’éviter la rue Main près de l’école secondaire Tobique Valley, le chemin Enterprise et les secteurs avoisinants.

Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un individu vers 15h00, alors que la GRC s’apprêtait tout juste à diffuser un message En Alerte.

Personne n’a été blessé durant l’intervention qui fait l’objet d’une enquête.

Au même moment, des agents de la GRC ont érigé un vaste périmètre de sécurité sur la route 114, à Lower Coverdale, près de Moncton.

La découverte vers 14h50 d’un homme blessé par balles et affichant des blessures graves est à l’origine de l’opération impliquant plusieurs agents lourdement armés.

Selon la police, aucun acte criminel ne serait en cause dans cette affaire.

À peine deux heures plus tard, des agents de la GRC et de la Force policière de Grand-Sault ont investi une résidence de la rue Court à Grand-Sault et ont procédé à l’arrestation de trois individus qui étaient activement recherchés depuis jeudi.

Un banal vol de voiture survenu mercredi soir à Plaster Rock est à l’origine de l’enquête policière.

Le lendemain, des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont aperçu un véhicule qui correspondait à la description du véhicule volé.

La voiture circulait sur le chemin Madawaska, à Grand‑Sault, avec à bord trois personnes et un objet ressemblant à une arme à feu.

Les trois suspects, un homme de 28 ans et deux femmes âgées de 27 ans et de 32 ans demeurent incarcérés en attendant le dépôt d’accusations et d’une comparution en Cour provinciale.

Au même moment où les policiers s’affairaient au centre-ville de Grand-Sault, un autre groupe d’agents de la GRC est intervenu à Minto, une communauté située à une quarantaine de kilomètres à l’est de Fredericton.

Les policiers étaient à la recherche d’un individu armé qui avait déchargé son arme à feu.

La GRC du Nouveau-Brunswick a émis une alerte dimanche à 17h20, pour aviser les résidents de Minto de demeurer à l’intérieur et de verrouiller les portes, et d’éviter le secteur.

Rodney Michael Dickinson, un homme de 53 ans, a été arrêté par la GRC et fait face à de nombreuses accusations de nature criminelle. Il demeure incarcéré en attendant une prochaine comparution en Cour à Fredericton.

«Voir autant d’opérations policières d’importance le même jour dans une si courte période de temps est plutôt rare», a admis le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.