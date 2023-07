La France et le N.-B. renforcent leurs liens

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé sa première stratégie de développement avec la France il y a un an. Il se réjouit des retombées concernant la création d’emplois, l’immigration, l’éducation, la culture et les exportations.

Le consul général de France dans les Provinces Atlantiques, Johan Schitterer, a fait sienne la définition de la diplomatie d’influence de l’ancien ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian: se faire des amis.

Il a pris son poste à Moncton dans cet état d’esprit en août 2019, tandis que pesait une possibilité de fermeture sur son consulat. Et des amis, il a réussi à s’en faire.

«Je considère M. Schitterer comme un grand ami, exprime en particulier le ministre néo-brunswickois de la Francophonie, Glen Savoie. J’ai l’impression qu’il croit profondément au Nouveau-Brunswick et que nous lui tenons à cœur.»

Il affirme que c’est en partie grâce à ce consul que son gouvernement a lancé sa première stratégie quinquennale de développement avec la France en 2022.

«C’est quelque chose à célébrer, s’enthousiasme M. Savoie. Je suis bien content du travail que nous avons fait jusqu’à présent.»

Exportations croissantes

Il fait valoir l’augmentation des exportations du Nouveau-Brunswick dans les secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches vers la France en 2022: 135%. La statistique prend encore plus d’ampleur comparée à l’objectif de croissance pour l’année: 5%.

«Nous avons dépassé de loin les objectifs, se félicite M. Savoie. Ce sont de grands résultats! En juin dernier, j’ai rencontré des acheteurs français de fruits de mer en mission au Nouveau-Brunswick. Nous espérons maintenir notre élan.»

Toutefois, la valeur de ces exportations représente quelques millions de dollars. Celle des exportations totales de la province était de 19 milliards $ en 2022. Elles allaient principalement vers les États-Unis (92%), la Chine (1%), l’Inde (0,8%) et le Royaume-Uni (0,6%).

«L’entreprise française Thales a créé un Centre national d’excellence numérique à Fredericton, ajoute M. Savoie. Ça représente 114 nouveaux emplois très bien rémunérés.»

Immigration francophone

Il évoque ensuite l’embauche de 10 infirmières françaises par Vitalité (sur 128 offres d’emploi de la régie acceptées à l’international entre mai 2022 et mars 2023). L’objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick était d’en attirer entre cinq et 10.

«Nous avons dépassé la cible de nouveaux arrivants de France, qui était [de plus] de 50 en 2022», indique de façon générale M. Savoie.

Il affirme que son gouvernement en a recruté 55. Avec les programmes fédéraux, ils étaient près de 150 à s’installer dans la province en 2022 (soit beaucoup moins que les Camerounais, par exemple, qui étaient environ 500), selon des statistiques du gouvernement fédéral.

Partenariat énergétique

«La Stratégie a commencé au niveau de la culture et des relations entre les Acadiens et la France, note M. Savoie. C’est quelque chose que nous utilisons afin de poursuivre notre relation avec ce pays. Il y a plus de 23 artistes qui ont fait des prestations en France l’année dernière.»

L’élu de Saint-Jean rappelle enfin l’ouverture d’un Lycée privé français prévue pour la rentrée 2024 dans sa circonscription.

«Je suis ravi d’accueillir cet établissement chez moi, exprime-t-il. Ça va normaliser l’usage du français à Saint-Jean.»

Au sujet de l’éducation, il indique aussi que son gouvernement a recruté 27 assistants de langue française et enseignants formés en France, au-delà de l’objectif de 10 à 15.

M. Savoie soutient que ces résultats ne sont qu’un début. Il parle notamment d’un possible partenariat énergétique avec la France, concernant le gaz naturel et le nucléaire.

Prochain consul

«La personne qui va remplacer M. Schitterer va avoir de grands souliers à remplir», sourit le ministre au sujet du prochain consul, qui devrait arriver dans quelques mois.

Celui qui a pris la direction d’un consulat risquant de fermer a en tout cas annoncé l’embauche d’un employé supplémentaire dans son administration: un expert chargé de développer les collaborations entre villes françaises et néo-brunswickoises ainsi que l’économie francophone.

«Comme on dit à Paris: champagne», s’est exclamé M. Schitterer pendant sa dernière célébration de la fête nationale française, le 14 juillet, à Moncton.