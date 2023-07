Le bâtiment de la marina de Grand-Sault pourrait rouvrir d’ici l’hiver

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle – Atl

Le bâtiment de la marina de Grand-Sault n’ouvrira pas ses portes tant que des rénovations majeures n’y seront pas faites.

Selon le maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu, des rénovations, dont les coûts pourraient s’élever à environ 500 000$ selon les premières estimations, devront être réalisées avant de pouvoir y développer un projet quelconque.

«Tout dépend de ce que l’on veut faire, mais tant qu’à faire une mise à jour, on veut bien faire les choses, partir les opérations et rester ouvert de façon permanente. On ne veut pas faire des travaux et, dans un an ou deux, être obligé de fermer pour faire d’autres travaux.»

«On aurait pu ouvrir temporairement pendant l’été, refermer pour faire des travaux et ouvrir de nouveau après, mais au niveau marketing, ce n’est pas la meilleure chose à faire.»

M. Beaulieu n’a toutefois pas caché le fait qu’il aimerait que le bâtiment soit ouvert d’ici la saison hivernale, soit avant la saison de la motoneige.

La Municipalité régionale de Grand-Sault souhaite d’ailleurs que l’endroit devienne une destination touristique quatre saisons.

«On veut que les citoyens puissent s’en servir, que les touristes puissent y aller aussi (…) Maintenant, est-ce que ce sera un restaurant, un casse-croûte ou autre? Ce sera à déterminer. Il y a aussi la possibilité d’ajouter des espaces de location de canots, de kayaks et de choses comme ça. Tout ça est sur la table pour voir comment on développe ce site-là.»

Il est à noter que des travaux de rénovations à l’extérieur du bâtiment ont déjà été effectués au cours des dernières années.

«L’édifice a près de 25 ans, alors il y a une mise à jour qui a besoin d’être faite dans les salles de bain, la cuisine, etc., pour être opérationnel.»

Selon M. Beaulieu, des demandes de financement ont été faites aux instances gouvernementales concernées. La Ville a également fait un emprunt en capital afin de couvrir sa contribution.

Le dossier de la marina avait fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années, surtout lorsque la Ville a décidé, en 2021, de vendre l’infrastructure à un entrepreneur privé. Celle-ci s’était ravisée après que des citoyens aient exprimé leur désaccord.

Un comité de citoyens avait même demandé à la Ville de trouver des moyens de développer l’endroit, ce qu’elle a fait en mandatant la firme d’ingénierie Stantec de lui préparer un rapport.

Le rapport a conclu qu’il était avantageux pour la communauté de conserver ce lieu, mais que la restauration complète du site pourrait coûter environ 3 millions $.

Plus récemment, la Municipalité a aussi reçu les résultats d’une étude sur tourisme dans la région qui avait notamment conclu que les attraits touristiques des environs, dont la marina, n’étaient pas exploités à leur plein potentiel.

«Cette étude nous a montré que la marina était un endroit incontournable. C’est le seul point d’accès à la rivière qui appartient à la municipalité. On a aussi eu des recommandations de ce côté-là, alors on va tout mettre ensemble», a raconté le maire Beaulieu.

Pour Bertrand Beaulieu, l’objectif n’est pas de tout réaliser d’un coup. Il confirme que le conseil municipal se penchera sur les recommandations de Stantec dans un avenir proche afin de préparer un plan de travail plus clair.

«Il faudra voir ce que l’on veut faire et dans quel échéancier on veut le faire pour continuer à avancer avec ce dossier.»

Il admet toutefois que les travaux à l’intérieur du bâtiment de la marina sont essentiels aux efforts de développement.

«Il faut voir comment on développe ce site pour en faire une destination touristique et communautaire qui va servir 12 mois par année.»

La Municipalité régionale de Grand-Sault avait également lancé un appel d’intérêt il y a quelques mois, afin de trouver une personne ou un groupe voulant participer au projet. Un entrepreneur a été identifié.

«On n’a rien de signé officiellement, mais on travaille ensemble pour déterminer ce que l’on voudrait à l’intérieur de cet édifice-là pour que l’entrepreneur devienne l’exploitant de l’édifice si tout fonctionne bien.»

Notons que même si le bâtiment principal de la marina n’est pas ouvert, les gens peuvent toujours accoster leur embarcations nautiques à cet endroit.