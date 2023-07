Les recherches se poursuivent pour quatre disparus dans un torrent d’eau

Les équipes continuent lundi de pomper l’eau d’un champ inondé, en Nouvelle-Écosse, pour tenter de retrouver quatre personnes, dont deux enfants, qui ont disparu samedi dans un torrent d’eau.

Abraham Zebian, maire de la municipalité régionale de West Hants, a précisé sur le site, lundi matin, que les équipes de recherche retiraient de ce champ plus de 94 000 litres d’eau à la minute.

Samedi soir, une équipe de plongeurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait retrouvé dans plus de deux mètres d’eau une camionnette inoccupée. Selon la police fédérale, il s’agit vraisemblablement du véhicule dans lequel les enfants voyageaient. La police avait indiqué plus tôt que les enfants voyageaient avec trois autres personnes, qui ont réussi à s’échapper.

Les équipes recherchent également dans le même secteur un deuxième véhicule dans lequel voyageaient une jeune personne et un homme, qui manquent à l’appel.

De fortes pluies, qui ont commencé vendredi, ont déversé entre 200 et 250 millimètres d’eau le long de la côte sud de la Nouvelle-Écosse, dans la région d’Halifax et dans le centre et l’ouest de la province.

Alors que les eaux de crue avaient largement reculé dimanche, elles ont laissé derrière elles un réseau de routes et de ponts endommagés ou carrément emportés. Les autorités provinciales ont également confirmé des dommages à des sections de la voie ferrée du Canadien National qui se rend jusqu’au port d’Halifax.

Pendant ce temps, la livraison du courrier par Postes Canada est suspendue dans cette province jusqu’à ce qu’il y ait une meilleure évaluation des zones sûres pour la livraison.

L’état d’urgence à l’échelle de la province, déclaré samedi, restera en vigueur jusqu’au 5 août. Dimanche, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a approuvé une demande de la province pour une aide continue.

À Halifax, les bureaux municipaux demeurent fermés lundi, tandis que les équipes d’urgence s’efforcent de réparer les dommages. La municipalité régionale d’Halifax affirme que de nombreuses zones restent inaccessibles, ce qui entraîne des problèmes de sécurité pour les résidants.