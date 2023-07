Les trajets de Via Rail entre Moncton et Halifax interrompus

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) affirme qu’un emportement par les eaux a interrompu la circulation le long d’une partie de sa ligne principale en Nouvelle-Écosse, après que des pluies torrentielles et des inondations ont frappé la province au cours du week-end.

Un ponceau emporté a entraîné l’affaissement d’une voie qui s’est retrouvée sans support au-dessus d’un énorme fossé à quelque 90 kilomètres au nord d’Halifax, sur la principale liaison ferroviaire pour le fret et les passagers entre la ville et le reste du pays.

Via Rail a également émis un avertissement aux voyageurs pour signaler qu’il ne serait pas possible d’effectuer de réservations avant vendredi pour les trajets entre Halifax et Moncton, au Nouveau-Brunswick, après que la Nouvelle-Écosse a reçu l’équivalent de trois mois de pluie en 24 heures.

Le CN a expliqué que ses équipes avaient restauré d’autres infrastructures endommagées dans la province, mais que certaines réparations seraient retardées jusqu’à ce que les eaux de crue se retirent.

L’état d’urgence à l’échelle de la province, déclaré samedi par la Nouvelle-Écosse, devrait rester en vigueur jusqu’au 5 août.

Dimanche, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a approuvé une demande de la province pour une aide continue.