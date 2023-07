La vie de l’homme politique Omer Léger racontée dans un livre

La vie de l’homme politique Omer Léger sera racontée dans une biographie à paraître en septembre. Le livre est intitulé «Omer Léger change le visage politique de Kent à partir de 1971».

Paul-Émile Cormier et Paul Williams sont les instigateurs du projet sur lequel ils travaillent depuis trois ans.

«On parle de la vie de monsieur Léger, on parle de sa vie politique, de sa famille, sa jeunesse, ses études. Alors les gens vont en apprendre beaucoup sur Omer Léger», exprime Paul-Émile Cormier.

À l’origine, en mars 2018, Paul Williams avait préparé un texte historique sur le parc Gilbert-Léger qui se trouve au cœur du quartier Saint-Antoine, à Champdoré. «Ensuite en avril 2018, il y avait le théâtre Gilbert-Léger», explique-t-il.

Le coauteur a eu l’occasion de rencontrer Omer Léger plusieurs fois à ce moment-là.

Lorsqu’il a terminé la rédaction sur le parc Gilbert-Léger, il en a laissé un exemplaire à Omer Léger et à sa famille, car l’historique contenait tous les détails sur ce parc qui porte le nom du père d’Omer Léger.

«À un moment donné, j’ai dit à Omer: vous devriez écrire votre biographie. Il a dit, un gars comme Paul-Émile Cormier pourrait le faire. Et puis ç’a commencé là», raconte le co-réalisateur du projet.

«M. Léger, je l’ai bien connu. J’ai enseigné à ses quatre enfants, informe Paul-Émile Cormier. J’ai travaillé ensuite sur presque toutes ses campagnes électorales. À partir de 1971, je faisais partie de ses comités, surtout de publicité.»

Le projet de biographie a été entamé en 2020, mais la pandémie a contribué à ralentir le travail car les visites entre les intervenants étaient limitées. «Ensuite il y a eu sa maladie. Au cours des deux dernières années, monsieur Léger était plutôt frêle, alors on ne se visitait pas aussi souvent», affirme l’ex-enseignant.

«Paul-Émile et moi on l’a rencontré à différentes reprises chez lui lorsqu’il était malade. La dernière fois qu’on l’a rencontré, c’était la même semaine qu’il est décédé. On voulait confirmer une photo. Quelques jours après, il est parti», témoigne le coauteur.

«Il était très ouvert lorsqu’on le rencontrait. Il n’était pas gêné. C’était un livre ouvert», ajoute-t-il.

Paul Williams a fait beaucoup de recherches et son collègue a mis l’accent sur l’écriture. Les deux ont néanmoins contribué à la réalisation du projet.

Le lancement du livre qui sera édité en 500 exemplaires est prévu pour le 24 septembre en après-midi, dans le patelin d’Omer Léger, soit au Centre communautaire du quartier de Saint-Antoine, à Champdoré.

«Omer Léger était connu pour ses citations savoureuses, alors on a une page de ses citations présentées au cours de sa carrière et de sa vie personnelle», déclare l’ex-enseignant.

«On a contacté 18 personnes qui ont fait des témoignages sur monsieur Léger, qui l’ont bien connu, soit de ses employés, des collègues au cabinet de monsieur Hatfield et ainsi de suite», expose-t-il.

Paul Williams avoue pour sa part qu’il a été bouleversé par l’arène politique dans lequel a évolué l’ex-politicien de Kent. «J’ai trouvé qu’ils l’ont maltraité, et ça se reflète dans le livre. C’est tout ce que je peux dire. Il ne méritait pas ça.»

Dans Kent, c’est en 1911 qu’a été élu le dernier progressiste-conservateur avant Omer Léger. Ce fier Acadien s’est fait élire 60 ans plus tard. Selon les co-auteurs, il a vraiment changé le visage politique de Kent. C’est pour cette raison qu’ils ont intitulé le livre ainsi.

«Ce qui est intéressant, c’est qu’Omer Léger remplaçait son voisin, qui était Louis-J.-Robichaud», avise Paul Williams.

Le livre de quelque 300 pages sera illustré de 17 pages de photos. Le manuscrit a été soumis récemment aux Éditions de la francophonie.

Omer Léger est décédé le 23 juin 2023 à l’âge de 92 ans. Il a été élu député provincial le 1er octobre 1971 en tant que progressiste-conservateur lors d’une élection partielle à la suite de la démission de l’ancien premier ministre libéral, Louis Robichaud. Il est devenu par la suite ministre des Pêches, ministre du Tourisme ainsi que ministre du Tourisme, des Loisirs et du Patrimoine.

Le Pays de la Sagouine a été l’une de ses plus grandes réalisations.