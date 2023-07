Les vols avec effraction constituent un fléau dans la province

Après Saint-Quentin en juin, la communauté de Notre-Dame (dans la municipalité de Beausoleil) a récemment exprimé son exaspération devant la vague de vols et d’entrées par effraction dont elle a été victime.

Ces deux localités ont-elles raison de se plaindre?

Les rapports d’incidents quotidiens produits par la GRC révèlent que plusieurs cas d’entrées par effraction ont été signalés dans ces régions, mais les données auxquelles le public a accès ne sont malheureusement pas exhaustives.

En parcourant les chiffres de la GRC, on dénote toutefois que les vols avec entrée par effraction sont un fléau qui se produit souvent par vagues. Et les données de la GRC, même fragmentaires, sont révélatrices: aucune région du N.-B. n’échappe aux voleurs et aux intrus.

À ce chapitre, Moncton mène tristement le bal.

Du 1er janvier au 30 juin, la GRC a rapporté, dans son site internet, que la principale ville du Sud-Est avait vu au moins 44 cas d’effractions (18 résidences et 26 commerces). Ce chiffre s’élève à 55 lorsqu’on inclut Dieppe et Riverview.

En guise de comparaison, le détachement de Calédonie (en périphérie de Moncton) a rapporté 23 cas d’entrée par effraction. Ailleurs, Sussex en a publiquement rapporté 21 cas, Richibouctou 20, le détachement de la Vallée de l’Ouest (autour de Woodstock) 20, Neguac 19, Sackville 15, Saint-Quentin 15, Shediac 14, Perth-Andover 14, Campbellton 10.

Pour la Péninsule acadienne, mais excluant Neguac, 12 cas ont été inscrits dans le site internet de la GRC du N.-B.

Explications

Rappelons que ces données ne sont qu’un bref échantillon. En outre, pour rendre justice à Moncton, disons que la GRC ne dessert pas les municipalités ayant déjà leur propre corps policier. Ses données ne comprennent donc pas Miramichi, Fredericton, Saint-Jean, Rothesay, Woodstock, Grand-Sault, Edmundston et la partie de la région Chaleur qui relève de la BNPP.

Benoît Jolette, le surintendant du détachement Codiac (Moncton, Dieppe et Riverview) de la GRC a expliqué à l’Acadie Nouvelle, durant une entrevue téléphonique, qu’au cours des six premiers mois de l’année son bureau avait reçu 600 appels concernant des vols et des entrées par effraction, un chiffre largement supérieur aux 55 publiquement rapportés.

Le grand patron de Codiac a aussi précisé que le terme «effraction» est large. Par exemple, le vol d’objets dans un véhicule stationné devant un hôtel appartient à ce type de méfait. Le cadenas d’un cabanon de cour arrière qui a été brisé en est aussi.

Or, les crimes de moindre importance ne figurent pas dans les listes d’incidents quotidiens proposées au public, a-t-il encore expliqué. Il est donc peu probable que le vol d’un panier d’épicerie soit affiché.

Des 600 rapports d’effractions signalés à Moncton, 31 ont conduit à des dépôts d’accusation, ce qui ne représente que 5% du nombre total des infractions.

Prudent, Benoît Jolette n’a pas voulu esquisser de portrait type des voleurs pris et condamnés.

«Ce sont toutes sortes de gens; des habitués, aussi des plus jeunes, des plus vieux. Il n’y a pas d’âge, mais on arrête souvent les mêmes personnes pour ce type d’offense», a-t-il indiqué.

Cependant, il a reconnu que la drogue est un facteur important. Lorsque les individus qui souffrent de dépendance n’ont plus de «stock», ils optent pour le vol, un moyen illégal mais expéditif de se faire de l’argent.

Des conseils pour éviter les mauvaises surprises

Benoît Jolette, le surintendant du détachement Codiac (Moncton, Dieppe et Riverview) de la GRC. – Archives

Le surintendant Benoît Jolette, qui dirige le détachement Codiac de la GRC, à Moncton, soutient que les gens de sa région ne se méfient pas suffisamment. Selon lui, la population croit que le problème des entrées par effraction n’est l’affaire que des grandes villes. C’est une fausse impression.

«Dans les trois communautés (Dieppe, Moncton, Riverview), on n’a pas le sentiment d’être dans une grande ville. On est dans une grande ville!»

Des conseils pratiques pour se prémunir? Benoît Jolette peut en prodiguer sans peine.

«Il faut se protéger. On ne laisse pas la voiture en marche, portes déverrouillées, pour aller prendre un café au dépanneur. Et à la maison, on verrouille nos portes (de véhicules), même quand on est là.»

En d’autres mots, ne pas oublier le vieux dicton: «c’est l’occasion qui fait le larron».

Il faut aussi se soucier des objets qui sont à l’extérieur de la maison. Le grand patron du détachement Codiac recommande, par exemple, d’attacher le barbecue à un objet fixe avec une chaîne à vélo.

D’autre part, il juge pratiques les caméras de surveillance à l’entrée des domiciles. En dépit des avantages qu’elles procurent, elles sont encore peu répandues.

«Ça nous aide beaucoup, pour les évidences (preuves), pour identifier les voleurs.»

Par contre, la présence de caméras n’aura pas toujours un effet dissuasif.

Le supermarché Superstore, remarque-t-il, a beau compter un nombre impressionnant de caméras, certains voleurs s’en moquent royalement.

«Ils ne se cachent même pas!»

Enfin, Benoît Jolette encourage les gens à rapporter tout vol ou toute entrée par effraction, y compris les plus insignifiants. Même un vol de décorations, dans une cour de maison, doit être signalé à la GRC.

À partir des incidences, les enquêteurs peuvent déterminer des tendances et recouper des informations, ce qui facilite énormément leur tâche.