L’heure du blues sonne à Petit-Rocher

Les organisateurs du Festival Blues d’la Baie sont à mettre la touche finale aux derniers préparatifs en vue de l’événement qui prendra son envol jeudi soir, à Petit-Rocher.

«Nous en sommes rendus à compter les heures et même les minutes, tout arrive terriblement vite!», a illustré lundi Mireille Roy, la directrice du festival musical d’été.

Celle-ci a indiqué que des bénévoles s’affairaient en début de semaine à terminer l’aménagement du site, en y installant par exemple des tables, des bars et des liens électriques.

Lors du dévoilement de la programmation principale en décembre, la direction du festival avait indiqué que l’édition 2023 de l’événement serait la plus importante de sa jeune histoire.

Entre blues et mer, l’ouverture du festival se fera au son de la musique du monde, alors que la grande scène sous le chapiteau du groupe RH Frenette accueillera les artistes Dee Hernandez, Dallas Arcand et Joyce N’sana.

«Proposer une soirée autour du monde représente une nouveauté au Festival Blues d’la Baie. Une des raisons de la présence de ces artistes est d’impliquer les nouveaux arrivants de la région dans la culture de notre communauté», a indiqué Mme Roy.

Le bluesman de la Nouvelle-Écosse Garrett Mason, le groupe australien Lachy Doley et le groupe Thunderbird (hommage à ZZ Top) sont à l’affiche de la soirée musicale du vendredi.

Un hommage aux chansons des Beatles avec des rythmes de blues et soul est proposé samedi soir par le groupe brésilien Blues Beatles, qui partagera la scène avec la formation primée aux Prix Juno en 1981, le Powder Blues Band, ainsi que le duo Campbell & Johnston.

Les spectacles prévus à l’horaire samedi soir affichent presque déjà complet.

Une quinzaine de concerts gratuits seront également à l’affiche en début de soirée vendredi et tout au long de la journée de samedi.

Nathalie Renault, dans une formule trio, et le John Boulay Blues Quartet figurent parmi les artistes invités dans le cadre du festival et qui animeront les rues de Petit-Rocher.

Un service de navette entre Belledune et Bathurst sera offert gratuitement vendredi et samedi soir avant et après la présentation des grands spectacles.

«On s’attend à voir plus que jamais des touristes durant le festival. Nous avons remarqué que des gens provenant de Vancouver et de la Californie ont acheté des billets pour les différents spectacles, c’est impressionnant de voir ça», a fièrement indiqué la directrice du festival.