Opération policière à Grand-Sault: un homme et une femme accusés

Un homme de 28 ans et une femme de 27 ans ont été accusés en lien avec une série d’incidents survenus dans l’ouest du Nouveau-Brunswick.

Dimanche, la police a été informée que deux personnes qui étaient recherchées en lien avec une séries d’incidents survenus dans l’ouest de la province se trouvaient dans la région de Grand-Sault.

La police s’est rendue à une résidence de la rue Court dans le cadre de l’enquête. Vers 17h, un homme de 28 ans et une femme de 27 ans ont été arrêtés sur les lieux. Une femme de 32 ans a aussi été arrêtée sur les lieux, en lien avec une autre affaire.

Lundi, Wyatt Delong a comparu en cour provinciale à Woodstock et a été accusé de bris de probation. Janice Buchanan a aussi comparu en cour et a été accusée de vol qualifié. Les deux ont été placés en détention provisoire et comparaîtront plus tard cette semaine.

Plusieurs policiers se trouvaient dans le secteur lors des arrestations, mais à ce moment, l’incident ne répondait pas aux critères nécessaires pour diffuser un message à l’aide du système En Alerte, selon la GRC.