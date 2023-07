Remaniement ministériel: des promotions pour Petitpas Taylor et LeBlanc?

Un remaniement ministériel se prépare à Ottawa. Les deux ministres libéraux du Nouveau-Brunswick, Ginette Petitpas Taylor et Dominic LeBlanc, auront probablement de nouvelles compétences, selon deux politologues.

Les deux ministres ont géré des dossiers importants et risquent d’être récompensés aux dépens d’autres ministres qui seront probablement expulsés du cabinet.

Ginette Petitpas Taylor était ministre de la Santé jusqu’en 2019, puis elle a été rétrogradée. En 2021, elle est ensuite devenue ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, et s’est attelée à l’épineux dossier de la réforme de la Loi sur les langues officielles fédérale.

«On peut s’attendre à ce qu’elle soit récompensée pour avoir mené à bien la réforme de la Loi sur les langues officielles. On sait que ça n’a pas été un dossier facile», dit Stéphanie Chouinard, professeure de science politique à l’Université Queen’s et au Collège militaire royal du Canada.

La politologue souligne que la ministre a dû faire face à une «rébellion» de certains députés libéraux de la région de Montréal qui ont brisé les rangs sur la question des langues officielles, et qu’elle a également dû gérer les «opinions très fortes» du Québec dans ce dossier.

«Dans les deux cas, elle a réussi à gérer ces relations et à mener le projet à bien. Ça sera intéressant de voir où elle aboutira si elle obtient effectivement un nouveau poste.»

Donald Savoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance à l’Université de Moncton, était sur le comité d’étude pour la révision de la LLO.

«J’ai suivi le dossier de très près et je trouve qu’elle a géré ce dossier avec énormément de dextérité», dit-il au sujet de la ministre Petitpas Taylor.

Il affirme aussi qu’elle n’a «pas créé de problèmes» pour le gouvernement avec l’APECA et qu’il est donc possible qu’elle hérite d’une promotion.

Les deux politologues s’entendent pour dire que Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, a l’atout d’être un bon communicateur, ce qui peut être utile dans plusieurs dossiers.

«Dominic LeBlanc a plusieurs forces qui seraient nécessaires à plusieurs endroits actuellement. C’est un excellent communicateur, et c’est quelqu’un qui est capable d’aller chercher des alliés à des endroits où il n’y a pas nécessairement d’alliés naturels pour le Parti libéral du Canada», dit Stéphanie Chouinard.

Selon elle, c’est un atout dont plusieurs ministères ont besoin en ce moment, dont le ministère du Logement, le poste du ministre Ahmed Hussen.

«S’il y a des dossiers chauds qui doivent être gérés, c’est bien Dominic qui a été appelé à gérer les dossiers», dit Donald Savoie.

Il explique que les deux prochaines années vont être très mouvementées en politique fédérale parce qu’on «saute en période pré-électorale», et que le premier ministre pourrait choisir de le nommer à un poste en prévision de cela.

«Les avantages de Dominic LeBlanc deviennent cruciaux avant une élection.»

Quatre ministres ne seront pas candidats

Quatre ministres ont signalé, à l’approche d’un remaniement ministériel qui s’annonce comme un important rebrassage de cartes, qu’ils ne seront pas candidats aux prochaines élections fédérales, ce qui libère selon toute vraisemblance des places au sein du cabinet.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, et ses collègues à l’Approvisionnement, aux Pêches et à la Santé mentale, Helena Jaczek, Joyce Murray et Carolyn Bennett, ont tous partagé publiquement leur décision.

Plusieurs médias ont aussi rapporté que le ministre de la Justice, David Lametti, perdra sa place au sein du cabinet. Selon CBC, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, seront aussi exclus. La Presse Canadienne n’a pas été en mesure de confirmer ces informations.

Seul M. Alghabra a fait savoir qu’il se retirera du cabinet. «Le premier ministre (Justin Trudeau) mérite d’avoir un cabinet résolu à faire la prochaine campagne électorale fédérale», a-t-il dit dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Mmes Jaczek, Murray et Bennett se sont contentées d’annoncer qu’elles ne brigueront pas d’autre mandat comme députées fédérales.

À moins d’un revirement de situation, le remaniement ministériel devrait avoir lieu mercredi, a confirmé une source gouvernementale à La Presse Canadienne.

-Avec des extraits de la Presse Canadienne