Vous ne voulez pas planter ça!

Elles sont colorées, elles garnissent nos plates-bandes et sont essentielles au bon fonctionnement de nos écosystèmes, vous l’aurez deviné, il est bien question des plantes qui embellissent le paysage néo-brunswickois.

C’est souvent pour la beauté d’un végéral qu’on choisit de l’incorporer à son environnement. Toutefois, sous tout ce beau feuillage, se cache peut-être une espèce néfaste pour nos écosystèmes.

Les Conseils des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (CEENB) et de la Nouvelle-Écosse se sont penchés sur la question, afin d’aider les jardiniers à identifier les plantes qui ont un impact négatif sur la faune et la flore.

Cultivez-moi à la place, leur nouvel ouvrage numérique qui fait une soixantaine de pages, propose deux plantes indigènes de remplacement pour plus de cinquante espèces réputées pour être envahissantes dans la région.

Selon le CEENB, les jardiniers seront sans doute surpris de constater dans ce guide que certaines plantes nuisibles sont des favorites en vedette dans les pépinières.

«La plupart des gens ne plantent pas ces espèces intentionnellement. Il s’agit plutôt du résultat d’un manque d’information à leur disposition au sujet des plantes horticoles envahissantes connues et des solutions de rechange. Le guide se veut une ressource d’information qui réglera ce problème», explique Hughstin Grimshaw-Surette, coordinateur des projets terrestres pour le CEE de la Nouvelle-Écosse.

Le frêne commun, le pin sylvestre, le rosier multiflore et la julienne des dames sont des exemples d’espèces à éviter.

C’est si néfaste?

Selon le guide, une fois établies dans les jardins, elles peuvent s’échapper dans les zones naturelles environnantes et réduire l’habitat et les sources de nourriture de la faune et de la flore indigènes.

«Si elles pouvaient tout simplement ne pas se disperser depuis nos jardins et plates-bandes, elles ne seraient pas un problème aussi important, mais elles ont malheureusement tendance à se disperser dans les aires naturelles adjacentes où elles s’installent et dominent les plantes indigènes, altérant ainsi l’équilibre de nos écosystèmes», souligne Kristin Elton, directrice de programme au CEENB.

On dit d’une plante, d’un animal ou de tout autre organisme vivant qu’il est indigènes lorsqu’il a évolué dans une zone ou une région particulière pendant des milliers d’années. De nombreux insectes pollinisateurs ont besoin de ce type de végétaux afin de compléter leur cycle de vie, ce qui rend la conservation des espèces indigènes nécessaire à la préservation de la biodiversité.

«Nous sommes conscients que certaines espèces envahissantes sont populaires auprès de l’industrie horticole dans la région. Notre but est de faire en sorte que le marché de ces plantes se transforme, en réduisant la demande et en augmentant celle de plantes optionnelles, ce qui évitera d’avoir un impact négatif sur les entreprises», souligne Kristin Elton, directrice de programme au CEENB.

Les plantes indigènes ont été recensé et étudié dans une zone spécifique, la forêt wabanaki (abénakise), qui s’étend sur les territoires traditionnels non cédés des Mi’kmaq, Wolastoqiyik, Pestomuhkati, Penawapskewi, et Abenaki.

Cette région couvre, entre autres, les trois provinces Maritime et près de 1200 espèces de plantes qui sont indigènes de ces écosystèmes comme l’érable à sucre, le bouleau jaune ou le fraisier des champs.

Le guide numérique Cultivez-moi à la place est disponible sur le site web du Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick.