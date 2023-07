Des maladies chroniques traitées par des pharmaciens plutôt que par des médecins

Des Néo-Brunswickois souffrant de maladies chroniques pourront bientôt être soignés dans des pharmacies.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a annoncé mercredi la mise en place d’un projet pilote d’une durée de 12 mois en collaboration avec l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Des pharmaciens situés à six endroits dans la province auront ainsi l’autorisation d’évaluer des patients et de prescrire des médicaments pour certaines maladies ainsi que pour le streptocoque du groupe A (angine à streptocoque).

Le programme comprend la gestion du diabète, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de l’asthme et des maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension.

«Cette initiative constitue un pas en avant pour ce qui est d’offrir aux patients les soins dont ils ont besoin en temps opportun. Ce projet pilote nous permettra d’explorer de nouvelles façons d’offrir des soins à la population du Nouveau-Brunswick», a déclaré le ministre Fitch par voie de communiqué.

Le projet sera d’abord lancé le 1er août dans les pharmacies Shoppers Drug Mart rue Prospect à Fredericton et au Jean Coutu du chemin Coverdale à Riverview.

Il sera ensuite étendu d’ici le 18 septembre dans les pharmacies Lawtons Drugs (promenade Brookside Fredericton), Familiprix (rue des Fondateurs, Paquetville), The Medicine Shoppe (rue Main, Moncton) et au Hampton Pharmasave (rue Main, Hampton).

Propriétaire du Familiprix à Paquetville, Marie-Claude Cyr est enchantée par cette initiative.

«Ça vous nous donner une marge de manœuvre supplémentaire avec nos patients et les gens qui sont sans médecin de famille, bref d’assurer une plus grande et meilleure prise en charge des personnes», a raconté la pharmacienne.

À la fin du projet, le ministère de la Santé évaluera son efficacité au moyen d’une étude qui sera entreprise par le New Brunswick Institute for Research, Data and Training.

«Nous savons que ces cliniques de soins en pharmacie permettront de démontrer que les pharmacies pourraient jouer un rôle beaucoup plus grand lorsqu’il est question de résoudre la crise qui frappe nos soins de santé», a pour sa part indiqué la directrice générale par intérim de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Anne Marie Picone.

Les pharmacies participantes assumeront les coûts d’évaluation et de prescription pendant la durée du projet pilote. Les patients admissibles n’auront pas à payer pour prendre rendez-vous dans l’un des six sites.