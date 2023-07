Des postes complexes pour les ministres fédéraux du N.-B.

Dominic LeBlanc et Ginette Petitpas Taylor héritent de ministères importants et seront confrontés à des problèmes complexes, selon des experts.

Dominic LeBlanc a été nommé ministre de la Sécurité publique et ministre des Institutions démocratiques. Il demeure ministre des Affaires intergouvernementales, un rôle qu’il détient depuis 2018.

Jean Sauvageau, criminologue à l’Université St. Thomas à Fredericton, est d’avis que Dominic LeBlanc sera entre autres appelé à régler la question du mandat de la GRC.

Le rôle de la GRC comme force policière des municipalités est remis en question, notamment par des premiers ministres provinciaux, et que c’est une «énorme question» à laquelle le gouvernement devra s’attaquer, d’autant plus que les municipalités sont appelées à débourser de plus en plus pour ses services.

«Tout ça a comme dénominateur commun qu’on veut mettre fin à la relation avec la GRC. Dans quelle mesure c’est sérieux, ça reste une question valable. Mais il y a beaucoup de pression pour faire quelque chose et la GRC est dans le flou total quant à son avenir.»

Jean Sauvageau croit que le fait de nommer Dominic LeBlanc à ce poste signifie «qu’il y a du sérieux dans ce que le gouvernement veut faire avec la GRC».

La politologue Stéphanie Chouinard rappelle que Dominic LeBlanc était responsable de l’enjeu de l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes et qu’il sera responsable de négocier avec les partis d’opposition pour les prochaines étapes dans ce dossier.

«Ce n’est pas si surprenant que c’est lui qui hérite de ce dossier-là. C’est un dossier qui n’est pas facile, donc que le premier ministre mette un membre du cabinet en qui il a confiance, c’est le signal qu’on veut que ces dossiers-là se règlent, et se règlent sans faire les manchettes», dit la professeure de science politique à l’Université Queen’s et au Collège militaire royal du Canada.

La nomination de Dominic LeBlanc à ce poste représente «sans doute» un calcul électoral en raison de la criminalité dans les grands centres urbains, selon Donald Savoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance à l’Université de Moncton.

«La sécurité publique, c’est un dossier très chaud, surtout dans les centres urbains, et c’est là où il y a le plus de votes.»

Ginette Petitpas Taylor hérite du ministère des Anciens combattants, et devient aussi ministre associée de la Défense nationale.

«C’est une promotion, mais c’est aussi potentiellement un cadeau empoisonné», illustre Stéphanie Chouinard.

Elle affirme que ce portefeuille reçoit «énormément de demandes» de la part des anciens combattants, mais qu’il n’a «jamais assez de ressources».

«Les demandes sont grandes de la part de la communauté des anciens combattants, qui sont tout à fait valables, mais par le passé il y a eu beaucoup d’inertie et beaucoup d’amertume par rapport à ce que les gouvernements subséquents ont fait, tant libéraux que conservateurs.»

Elle souligne toutefois que Mme Petitpas Taylor a de l’expérience comme travailleuse sociale et qu’elle pourrait avoir une meilleure connaissance des problèmes vécus par des anciens combattants, comme le stress post-traumatique.

«[Cela lui] permettra de naviguer ce poste-là avec plus de délicatesse que d’autres membres du cabinet auraient pu le faire. Mais ça va être un dossier difficile à gérer et où c’est difficile d’en sortir gagnant.»