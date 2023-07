Des Taser et des carabines pour les agents de la paix du N.-B.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique mettra des pistolets à impulsion électrique (communément appelés Taser) et des carabines à la disposition de certains de ses employés, après qu’ils auront suivi une formation obligatoire.

Ces mesures visent à soutenir les agents de la paix employés par Inspections et application de la loi Nouveau-Brunswick, dont les responsabilités englobent l’application des lois provinciales et fédérales touchant divers domaines tels que la faune, l’environnement, les ressources naturelles, les infractions au Code criminel et celles liées aux drogues et aux armes à feu.

Selon le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, cette initiative a été motivée par les «performances impressionnantes des agents au cours des trois dernières années, démontrant ainsi leur capacité à soutenir les forces de police dans leur mission».

Bien que la GRC demeure le service de police provincial au Nouveau-Brunswick, cette mesure vise à renforcer les capacités d’application de la loi dans la province tout en assurant la sécurité des agents.

Les agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique sont nommés en vertu de la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick et suivent une formation conforme aux normes policières en matière de recours à la force et de maniement des armes intermédiaires et à feu.

Les résultats d’une étude sur les services de police et la sécurité publique menée en 2023 révèlent que 80% des personnes interrogées estiment que les agents du ministère pourraient accroître leurs efforts pour garantir la sécurité de la province.

En plus de l’introduction des pistolets à impulsion électrique et des carabines, le ministère prévoit également le déploiement de caméras corporelles pour les agents sur le terrain.

Le gouvernement ne chiffre pas le coût de ces nouveaux équipements.