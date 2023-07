Edmundston: une intervention des policiers mène à deux arrestations

Une intervention de la Force policière d’Edmundston dans le but d’appréhender un individu en lien avec une histoire de voies de faits graves et d’amendes non payées a finalement mené à deux arrestations, mardi.

Mardi, des policiers ont procédé à deux arrestations dans une résidence du chemin Canada, à Edmundston.

Selon un communiqué de la Ville d’Edmundston, les policiers se sont tout d’abord rendus à la résidence pour procéder à l’arrestation de Danny Couturier, 34 ans, en raison de présumés voies de faits armés ayant causé des lésions corporelles.

Des mandats d’arrestations étaient également actifs à son égard pour des amendes non payées dans des dossiers antérieurs.

Alors que les policiers exécutaient le mandat d’arrestation à l’endroit de ce premier individu, une deuxième personne, soit Brandon Lee Levasseur, âgé de 26 ans, a aussi été arrêtée sur les lieux alors qu’il aurait été en possession de drogues dans le but d’en faire le trafic.

Les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la résidence, permettant de saisir, selon la Ville, une grande quantité de drogue ainsi qu’une somme d’argent considérable.

Les deux hommes ont comparu brièvement devant un juge de la Cour provinciale d’Edmundston mercredi. Danny Couturier fait face à des accusations de voies de fait armées ayant causé des lésions corporelles, de séquestration et de menaces de mort. Brandon Lee Levasseur a quant à lui été accusé de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic et de non-respect de ses conditions de probation.

Les deux hommes demeurent détenus jusqu’à leur enquête de remise en liberté, prévue le 31 juillet, à la Cour provinciale d’Edmundston.