Le Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska perd ses deux médecins

Le Haut-Madawaska est dorénavant sans médecin de famille alors que les deux personnes responsables de cette tâche ont officiellement quitté le Centre de santé communautaire situé dans le quartier de Clair.

Les deux médecins avaient annoncé la nouvelle, en mai dernier, par l’entremise d’un avis affiché au Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. Leur départ était prévu pour la mi-juillet.

Selon la Dre Natalie Banville, Vice-présidente principale – programmes clientèle et affaires médicales – au sein du Réseau de santé Vitalité, le départ d’une infirmière praticienne, qui a remis sa démission et quitté sa pratique le 12 juillet dernier, a poussé les deux médecins à finalement passer à l’acte eux aussi.

«Nous reconnaissons que cette situation malheureuse peut causer des inquiétudes, mais nous assurons la population que des démarches sont entreprises quotidiennement pour identifier et mettre en œuvre des solutions qui permettront de rétablir les services. Nous menons aussi des efforts de recrutement soutenus à l’interne, auprès des médecins et infirmières et des futurs diplômés», a-t-elle ajouté.

Selon le maire de la Ville de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, des rencontres organisées avec le Dr Denis Lang et la Dre Marie-Christine Levesque n’ont pas permis de faire changer les deux professionnels de la santé d’avis.

Selon lui, ils ont simplement décidé de poursuivre leur travail à l’Hôpital régional d’Edmundston et en foyers de soins. Cependant, le maire Ouellet a indiqué que les médecins n’ont pas nécessairement fermé complètement la porte à un retour au centre de santé si la situation change.

Dre Natalie Banville a également confirmé que Vitalité organisera une rencontre avec ceux-ci, en août, pour discuter de la situation.

Pour l’instant, il ne reste que du personnel de soutien comme une infirmière et une adjointe administrative.

Selon la députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, ce dossier doit être une priorité, autant chez Vitalité qu’au sein du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

«Il y a des emplois qui ont été identifiés, mais, le problème, c’est qu’on ne peut pas trouver des gens pour combler ces postes. C’est vraiment là que ça achoppe (…) Il y a des choses qui avancent, mais c’est vraiment l’un des dossiers prioritaires au niveau du ministère et de Vitalité.»

Le maire Ouellet a mentionné, quant à lui, que des intervenants de la municipalité ont rencontré des représentants du Réseau de santé Vitalité récemment afin de discuter de solutions pour essayer d’assurer une offre de soins de santé primaires dans le Haut-Madawaska.

«C’est dans l’intérêt de Vitalité de tout faire pour essayer de recruter. Ce sont des choses sur lesquelles Vitalité travaille et ils vont nous revenir à ce sujet au cours des prochaines semaines.»

Pour sa part, Dre Banville a confirmé que le réseau de santé a entrepris un travail de collaboration avec le comité consultatif de la clinique et les élus de la municipalité.

Elle a ajouté que Vitalité est en train d’entrer en contact avec les patients orphelins du Haut-Madawaska pour les tenir informés de la situation.

«Leurs dossiers seront transférés au registre provincial «Accès Patient NB» visant à les jumeler avec un fournisseur de soins. Les patients seront aussi inscrits au nouveau programme Lien Santé pour leur permettre d’obtenir des soins jusqu’à ce qu’ils soient jumelés avec un pourvoyeur.»