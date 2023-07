Un retour bien senti des touristes en Acadie

La levée des restrictions sanitaires semble avoir eu un impact sur l’afflux de touristes. Alors que les vacances de la construction battent leur plein au Québec, l’industrie touristique néo-brunswickoise observe un achalandage rappelant l’ère pré-pandémique.

«C’est notre voyage de 2020 qu’on n’a pas pu faire. On avait tout planifié vers la fin 2019, début 2020, mais on a dû changer nos plans à cause de la COVID. Donc, c’est ce voyage-là qu’on fait maintenant», se remémore Nathalie, qui est de passage à Dieppe avec son conjoint Denis.

Les deux résidents d’Ottawa se sont réservés cinq semaines pour explorer le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, après avoir visité Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse en 2018 et 2019.

La pandémie ayant contraint leurs élans, ils ont dû se contenter de parcourir les régions du Québec et de l’Ontario avant de revenir dans les Maritimes.

«Là, on s’est libérés et on va faire le voyage qu’on avait prévu il y a trois ans!», s’est exclamé Denis, l’air réjoui.

Leur histoire reflète ce que l’industrie touristique semble percevoir cette année, soit un retour à un niveau d’achalandage similaire à ce qu’elle avait connu avant la pandémie.

De passage à Moncton, Yasser Tatari a voulu venir observer le mascaret de la rivière Petitcodiac, une vague biquotidienne provoquée par les puissantes marées de la baie de Fundy qui change significativement le niveau de l’eau. Des membres de sa famille sont venus découvrir la région après la levée des restrictions sanitaires.

«Ils nous ont dit à quel point c’était beau, alors nous en avons profité pour venir cette année.» M. Tatari et sa femme ont donc quitté le Québec pour prendre la route des provinces atlantiques.

Une industrie quasi-unanime

Cindy Bourque, présidente de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, indique que le nombre de visiteurs est «définitivement à la hausse» par rapport à l’année dernière. Celle qui est également propriétaire des chalets et terrains de camping de Sandy Beach affirme voir beaucoup de touristes du Québec et de l’Ontario.

«On voit des gens qui n’avaient pas eu la chance de revenir depuis le début de la COVID. C’est le fun de les voir de retour et heureux d’être chez nous!», ajoute-t-elle.

Selon Statistique Canada, les restrictions sanitaires appliquées à la bulle de l’Atlantique auraient provoqué une chute d’environ 60% des activités touristiques entre l’été 2019 et 2020 au Nouveau-Brunswick. Quant au bilan de l’été 2022, il indique une forte remontée, mais qui demeure tout de même 20% en deçà des chiffres de 2019.

«2020 et 2021 c’était l’enfer. La période COVID a été une catastrophe pour l’ensemble du domaine touristique, mais les hôtels en particulier», affirme sans réserve Christian Cyr, président de l’Association des hôteliers du Grand Moncton.

Il note un retour à la normale dans son domaine en ce qui concerne les réservations depuis 2022, bien qu’il y ait eu une légère baisse attribuable à l’inflation en 2023.

Aujourd’hui, le milieu hôtelier fait face à d’autres défis. Alors, qu’attirer la clientèle demande beaucoup moins d’effort qu’en début de pandémie, c’est le recrutement de main d’œuvre qui pose problème.

Globalement, l’été 2023 semble annoncer un retour au niveau d’activité pré-pandémique pour l’industrie touristique. La Chambre de commerce pour le Grand Moncton confirme la tendance.

«Il semble y avoir une envie de voyager parmi les touristes qui avait en quelque sorte été bloquée pendant les années pandémiques et qui a maintenant été libérée, confirme le directeur général John Wishart. Les hôtels sont à nouveau remplis. La plupart des principales attractions touristiques, comme le Pays de la Sagouine, la plage Parlee, les rochers Hopewell et Magic Moutain, se portent très bien.»

Malgré une météo moins qu’optimale en mai et juin, ainsi que la hausse du prix de l’essence, la situation est «définitivement meilleure que l’année dernière», de son point de vue.

Même son de cloche du côté de Destination Moncton-Dieppe où l’on sent que l’emprise de la pandémie sur l’industrie du tourisme est devenue négligeable.

«L’année 2023 est certainement la plus proche d’être une année “normale”, en ce qui concerne les touristes», indique la PDG Jillian Somers.

Bien qu’il faille attendre la fin de la saison pour connaître les chiffres officiels, Destination Moncton-Dieppe projette un achalandage semblable à celui de 2019 – «la meilleure année pour les touristes», précise Mme Somers.

Le Musée de Moncton a d’ailleurs accueilli 2614 visiteurs en juin, soit quelque 600 de plus que l’année précédente.

Le bilan pourrait différer légèrement du côté des activités extérieures à Moncton, selon les observations de Sam Hodd. Le guide de l’équipe Resurgo qui présente le mascaret de la rivière Petitcodiac pendant l’été observe que, bien qu’il y ait une centaine de personnes qui vient quotidiennement découvrir ce phénomène – un achalandage plus que satisfaisant, selon lui –, elles étaient tout de même quelque peu plus nombreuses en 2022.

Cette affirmation, qui va à contre-courant de ce qui a généralement été observé ailleurs dans l’industrie, peut s’expliquer par le fait que ce genre d’activité extérieure était parmi les premières à redevenir accessibles lorsque les restrictions sanitaires se sont assouplies, alors qu’aujourd’hui, les touristes ont beaucoup plus d’options qui s’offrent à eux.

Stimuler le retour

Destination Moncton-Dieppe dit observer une présence significative de voyageurs en provenance des États-Unis et du Québec. Par rapport à ces derniers, l’organisme espère que ses campagnes de marketing porteront fruit pendant les vacances de la construction de la Belle Province, une période s’étalant du 21 juillet au 5 août pendant laquelle plusieurs dizaines de milliers de Québécois tombent en congé du même coup.

«C’est un marché qui est très important pour nous. On a fait des campagnes spécifiquement en Ontario et au Québec pour cette raison. Donc, on espère les voir dans la région en force.»

Légère augmentation de l’achalandage au Nord-Ouest

Au Nord-Ouest, la saison touristique est positive jusqu’à maintenant, alors que l’on note même une légère augmentation de l’achalandage.

La directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska (OTEM), Joanne Bérubé-Gagné, souhaite évidemment que cela se poursuive au cours des prochaines semaines.

Si la tendance se maintient, il devrait y avoir une augmentation de touristes dans les établissements d’hébergement. Selon Mme Bérubé-Gagné, les statistiques de juin démontrent une petite hausse par rapport à l’an dernier.

Selon les échos en provenance des hôtels, terrains de camping, etc., il y aurait aussi eu une augmentation en juillet. Le centre d’information touristique d’Edmundston a aussi reçu beaucoup plus de visiteurs cet été qu’à pareille date l’année dernière.

«Pour nous, ça se passe bien pour le moment. Depuis quelques jours, on voit beaucoup de visiteurs du Québec en raison des vacances de la construction. Avant ça, on avait un achalandage de gens en provenance de l’Ontario et de l’Ouest canadien.»

«On semble aussi voir un plus grand retour de visiteurs des États-Unis, ce que l’on n’avait pas vu l’année passée. Ce sont de bonnes nouvelles, car c’est un marché que l’on avait perdu avec la pandémie.»

Mme Bérubé-Gagné remarque un engouement pour le tourisme gastronomique. Les visiteurs sont à la recherche de restaurants différents et de microbrasseries.

Même si les terrains de camping traditionnels ont toujours la cote auprès de touristes, l’ajout de nouvelles formes d’hébergement, comme le glamping, a aussi contribué à augmenter l’intérêt pour la région.

«Les fameux dômes et les chalets sont en demande et c’est une demande grandissante.»

Joanne Bérubé-Gagné a aussi remarqué un achalandage au cours des weekends, mais également pendant la semaine ce qui, selon elle, n’était pas le cas auparavant.

«Le mouvement des gens a changé depuis la pandémie. Ils ne voyagent pas juste la fin de semaine. Il y en a beaucoup qui voyagent en début de semaine, probablement parce que le coût des chambres est moins élevé.»

Au camping Panoramic d’Edmundston, le nombre de touristes est comparable à l’an dernier, voire même un peu plus important.

«On a beaucoup de gens de passage. Je pense que les gens se sont donné le mot parce que l’on est assez complet jusqu’au 20 août. Juillet a pas mal été notre “peak”», a expliqué l’un des propriétaires du camping, Daniel Clavette.

«Malgré la température, la pluie et l’économie, on est très satisfait de notre saison à date.»

Un très bon début d’été dans la région Chaleur

La fréquentation touristique semble être à son sommet dans la région Chaleur, quelques jours après le début des vacances de la construction au Québec.

À Belle-Baie, les touristes sont plus que jamais au rendez-vous au Motel et Chalets l’Acadien sur mer.

L’établissement situé à Petit-Rocher affiche complet lors d’événements comme le Festival des Rameurs et Blues d’la Baie.

Les touristes à la recherche d’un hébergement lors de la Fête nationale de l’Acadie risquent de se heurter à des portes closes eux aussi.

Des voyageurs qui désiraient séjourner à cet endroit ont d’ailleurs dû revoir leur plan de séjour faute de places disponibles, a constaté l’Acadie Nouvelle lors de son passage à cet établissement situé en bordure de la baie des Chaleurs.

Le propriétaire du motel a indiqué que les touristes sont de retour dans son établissement en 2023 après trois saisons estivales rendues difficiles par la pandémie de COVID-19.

«Le seul hic est le mauvais temps qui nous a frappé au tout début de l’été, sinon les choses se passent bien cette année. On fait tout ce qui nous est possible pour que les gens puissent apprécier leur séjour dans notre région, c’est bon pour notre commerce et pour tout le monde ici», a affirmé Charles Roy.

Une bonne partie de la clientèle de l’établissement est constituée de touristes provenant du Québec, a indiqué l’homme d’affaires qui est aussi pêcheur.

«Ce sont souvent de bons clients qui sont de retour et dont plusieurs n’hésitent pas à réserver un chalet pour la saison estivale suivante avant même d’avoir terminé leur période de vacances et quitté l’endroit!», a raconté le propriétaire du Motel et Chalets l’Acadien sur mer.

À la Commission de services régionaux (CSR) Chaleur, on dresse également un bilan positif de cette première portion de l’été.

«Depuis le début du mois, les touristes sont définitivement présents dans la région Chaleur. Je peux facilement dire que présentement nous sommes à plus de 90% de taux d’occupation partout», a indiqué Shirley DeSilva, la directrice du Développement économique et Tourisme de l’organisme régional.

Les organisateurs des Journées Hospitalité de Bathurst et du Festival Blues d’la Baie ont confié avoir remarqué la présence de nombreux touristes lors de leur événement respectif.

«J’ai vu passablement de touristes cette année, des gens d’un peu partout au pays qui ont profité des Journées Hospitalité pour séjourner dans notre région», a indiqué Chico Doucet, le président du festival d’été.

Même son de cloche à Petit-Rocher, où se tient le Festival Blues d’la Baie. La directrice de l’événement a confié que des festivaliers venant d’aussi loin que l’Ouest canadien et l’État de la Californie se sont procuré des billets de spectacles et étaient attendus cette semaine dans la région de Belle-Baie.

Au Camping parc Malybel de Beresford, la direction du site de villégiature ne s’emballe pas trop rapidement.

«Ça peut être timide par moment. Je crois que les gens peuvent manquer d’argent pour voyager avec l’augmentation sans cesse du coût de la vie», a affirmé Saïd Dlim, le gérant du site touristique.

Ce dernier a expliqué que le mauvais temps avait aussi incité plusieurs dizaines de touristes à annuler leur séjour au camping.

C’est ainsi qu’une bonne part de la clientèle est constituée de résidents de la région Chaleur qui ont décidé de profiter des attraits du Camping parc Malybel comme la piscine, la glissade d’eau, le mini-golf et les soirées thématiques.

Chantal LeBlanc est une habituée de la place depuis sept ans et délaisse sa résidence de la mi-mai à la mi-septembre afin de profiter de l’endroit.

«J’aime particulièrement l’ambiance qu’il y a ici. Quand tu entres ici, c’est comme se retrouver complètement dans un autre village», a raconté la résidente de Petit-Rocher à la sortie d’une baignade.