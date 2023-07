Accord de principe entre les enseignants et le gouvernement

Le gouvernement provincial annonce la conclusion d’un accord de principe avec la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, ce qui permettra, si ratifié, d’éviter une grève qui aurait perturbé le début de l’année scolaire, en septembre.

L’accord provisoire concerne plus de 7800 employés du système d’éducation publique, qui étaient sans contrat de travail depuis février 2021.

Le gouvernement provincial et la fédération ont convenu de ne divulguer les détails de l’accord qu’après un vote de ratification prévu mi-septembre.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport d’une commission chargée de la médiation des négociations collectives entre le gouvernement provincial et les enseignants avait recommandé une hausse de salaire de 15% sur une période de cinq ans, une hausse que la province avait appuyée et que la Fédération des enseignants s’était dite prête à étudier.

«En tant que gouvernement, nous reconnaissons hautement les efforts déployés quotidiennement par les enseignants dans l’exercice de leur profession. C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord de principe, et nous attendons avec impatience sa ratification», a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, dans un communiqué.