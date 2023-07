Dieppe: une quarantaine de citoyens ont fait leur devoir de mémoire

Des ancêtres acadiens ont murmuré à travers les notes de violon portées par le vent jouant dans les tricolores étoilés à Dieppe, vendredi soir.

Ils devaient remercier la quarantaine de personnes réunies autour du monument de l’Odyssée acadienne, situé dans le Parc Riverain près de la rivière Petitcodiac.

Ces gens, en grande majorité des aînés, sont venus à l’appel de la Fédération des Associations de Familles Acadiennes (FAFA).

Ils ont apporté des cloches et des fleurs afin de commémorer le Grand Dérangement et d’honorer les familles acadiennes déportées à partir de 1755.

Ils ont d’abord participé à un petit tintamarre vers 17h55, puis se sont recueillis.

«Le silence parle parfois plus fort que la parole, a ensuite déclamé le père Émery Brien. Nous sommes encore icitte, alors qu’en 1755, on ne voulait pas qu’on le soit. Quels ont été le courage et la résilience des ancêtres!»

Puis, le curé de Memramcook a signifié son désaccord avec ceux qui refusent de commémorer les tragédies vécues par leur peuple.

«Il faut bien connaître le passé pour bien se tourner vers l’avenir», a-t-il soutenu.

«On se souvient, on ne veut pas oublier», s’est aussi exclamé le membre de la FAFA, Arthur Gauvin.

Le Dieppois Luc J. Doucet a exprimé la même idée après la cérémonie.

«Nous avons tous un devoir de mémoire, a affirmé le président du club Richelieu de Moncton-Dieppe. Et nos droits de francophones ne sont jamais assurés. Il faut se battre et ne jamais s’asseoir sur nos lauriers!»

Le septuagénaire a souligné souffrir d’une maladie de son invention, la «tripolarité»: il se sent Acadien, francophone et francophile.

«On ne touche pas à ma langue et à ma culture», a-t-il asséné par conséquent.

Donald Poirier était plus ému, à cause de la nostalgie peut-être. Cet Acadien originaire du Nouveau-Brunswick habite aux États-Unis. C’est en vacances qu’il vient retrouver ses racines.

«Depuis que nous sommes partis, ma femme et moi, nous revenons tous les ans par ici pour fêter le 15 août, parce que nous y avons de la parenté. Ce soir (vendredi), ça honorait nos anciens qui ont été dispersés», a dit l’octogénaire.

Le généalogiste Stephen White a souligné qu’en 1773, il y a 250 ans, des milliers d’Acadiens connaissaient encore l’errance.