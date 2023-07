Jardinage: les astuces de Jeanne d’Arc Lavoie (3)

Acquérir une véritable expertise en jardinage n’est pas une tâche aisée. Entre la planification du terrain, la sélection des semences, la multitude d’engrais disponibles sur le marché et les soins constants nécessaires pour entretenir le jardin, il est facile de se sentir dépassé par la quantité d’informations à assimiler et le travail à accomplir.

Jeanne d’Arc Lavoie, jardinière amateur de la région de Saint-Isidore, souhaite que les récoltes de chacun soient un franc succès. Pour cette raison, elle a accepté de guider nos lecteurs et lectrices adeptes de jardinage pendant toute la saison estivale, et ce, étape par étape.

La conservation des récoltes

Enfin, les jardiniers peuvent tranquillement déguster le fruit de leurs efforts! Depuis quelques semaines, Jeanne d’Arc a récolté des radis, des choux-fleurs, de la laitue, des oignons et des zucchinis. Même si les conditions météorologiques l’ont forcé à être un peu plus patiente, elle est confiante que ses récoltes seront abondantes d’ici l’automne.

«Je suis contente de mon jardin! Honnêtement, il avance très bien! C’est difficile d’estimer les quantités de légumes que je vais avoir, mais je suis certaine que je vais en avoir assez jusqu’à l’été prochain!»

Si, comme Jeanne d’Arc, vous prévoyez conserver votre surplus de légumes et de fruits pour une longue période, il faut donc apprendre les nombreuses méthodes et astuces qui vont vous permettre d’éviter le gaspillage et les pertes.

La congélation

La congélation des aliments est l’une des façons les plus courantes de conserver ses aliments. Pour s’y prendre, il suffit de respecter quelques règles.

Tout d’abord, il faut prendre le temps de bien préparer les aliments à la congélation. C’est-à-dire, de les laver et de les couper de la façon souhaitée.

De plus, il faut s’assurer de bien les éponger! Afin d’éviter la création de cristaux de glace, il faut retirer le plus d’eau possible de l’aliment.

Juste avant la congélation, certains légumes comme les brocolis, les choux-fleurs, les haricots verts et jaunes et les asperges nécessitent un blanchiment dans l’eau bouillante. De cette façon, ils garderont leur couleur et leur texture à leur sortie du congélateur.

«Pour le blanchiment, je prépare les brocolis et les choux-fleurs en fleurettes. J’utilise un chaudron d’eau bouillante, un bol d’eau glacé, une passoire et une serviette. Dès que l’eau bout, je prends ma passoire remplie de légumes et je la plonge dans l’eau. Je compte jusqu’à cinq, et je la retire pour déposer les légumes dans l’eau glacée environ une minute. Ensuite, je les étale sur la serviette pour qu’ils sèchent et refroidissent.»

«Vous pouvez mettre vos aliments dans des sacs de congélation ou des contenants en plastique. En pot, c’est facilement cassable. Ce que je recommande, c’est d’organiser son congélateur de façon à ce que ce soit facile d’aller chercher ce dont on a besoin. Par exemple, en les empilant et en utilisant des contenants de la même couleur.»

Les fruits et les légumes congelés se conservent pendant plusieurs mois. Pour éviter le gaspillage, Jeanne d’Arc rappelle qu’il est important de faire un inventaire de son congélateur et d’y jeter un œil avant d’aller faire ses courses.

«C’est quelque chose qui peut sembler très simple, mais souvent on ne prend pas le temps d’aller voir son congélateur avant d’aller à l’épicerie. Alors, on achète des choses dont on n’a peut-être pas besoin. En plus, ça permet d’économiser de l’argent.»

Finalement, elle suggère de ne pas faire décongeler les légumes, et encore moins dans l’eau bouillante.

«Dans l’eau bouillante, le légume sera caoutchouteux et moins goûteux. L’idéal serait de cuire ses aliments à la vapeur ou dans une poêle. C’est bien meilleur!»

Le séchage

Selon notre experte en jardinage, le séchage est l’une des méthodes de conservation les plus anciennes, simples et naturelles. La déshydratation permet de conserver tous les bienfaits nutritionnels et gustatifs des aliments.

Premièrement, il est préférable de s’équiper d’un déshydrateur pour tester cette méthode de conservation. Même s’ il est possible de faire sécher ses aliments au four, ce n’est pas conseillé.

«Si la température est trop élevée, les enzymes vont être détruites, mais si elle est trop basse, les aliments mettront trop de temps à sécher, ce qui peut favoriser le développement de bactéries. Toutefois, on peut utiliser le four pour les fines herbes, en laissant seulement la lampe du four allumée.»

La durée du séchage varie entre 6h et 18h, puisqu’elle dépend de plusieurs facteurs, comme le taux d’humidité. Pour ce qui est de la température, voici ses recommandations:

Température idéale pour les herbes: entre 95°F à 125°F

Température idéale pour les légumes: entre 125°F à 135°F

Température idéale pour les viandes et poissons: entre 145°F à 155°F

Température idéale pour les fruits: 57°C ou entre 135°F à 145°F

Les fruits et légumes séchés se conservent dans des pots Masson. Ils s’incorporent facilement aux salades et aux soupes ou encore sur du yogourt, comme garniture.

Astuces en rafales

En bref, voici quelques astuces anti-gaspillage, selon Jeanne d’Arc!