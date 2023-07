L’Acadie se recueille en mémoire du Grand Dérangement

La journée de commémoration de la Déportation des Acadiens a été soulignée vendredi matin au Sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage ainsi qu’au Village historique acadien.

Par une belle journée ensoleillée, quelques fidèles Acadiens se sont réunis devant le monument de l’Odyssée acadienne aménagé à Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet.

L’historien au Village historique acadien, Philippe Basque, a servi de guide tout au long de l’avant-midi.

«Aujourd’hui c’est la journée officielle de la commémoration du Grand Dérangement, par une proclamation royale du gouvernement du Canada en 2003», a-t-il expliqué.

Le projet de commémoration internationale du Grand Dérangement a pour but de souligner, de façon tangible et permanente, l’Odyssée du peuple acadien au Canada, sur le continent nord-américain ainsi qu’ailleurs dans le monde.

Le projet s’inscrit dans les démarches de commémoration entourant le 250e anniversaire du Grand Dérangement qui ont eu lieu en 2005.

«Je trouve que c’est important de prendre le temps de se rappeler de ces événements pour informer les gens, pour se remémorer», a fait savoir Lucie Mallet.

Mme Mallet était présente à Caraquet au nom de la Fédération des associations de familles acadiennes (FAFA). Sa famille est d’ailleurs membre de ce regroupement.

Lors de la cérémonie, elle a livré un message au nom du président de la Commission des monuments de l’Odyssée acadienne et président de la FAFA, Jean Gaudet.

«Aujourd’hui le 28 juillet est une triste date pour nous, mais aussi l’occasion de poser un geste de respect et d’honneur en souvenir de celles et ceux qui ont eu la fierté de montrer leur souche acadienne. Merci d’être là, toujours témoins de l’Acadie vivante et progressive», a lu la déléguée.

Le projet de commémoration internationale du Grand Dérangement couvre la période de 1755 jusqu’en 1816.

Depuis 2005, un total de 18 monuments ont été érigés dont cinq au Nouveau-Brunswick, soit Caraquet, Campbellton, Saint-Basile, Dieppe et Miramichi. Il y en a maintenant quatre en Nouvelle-Écosse, un à l’Île-du-Prince-Édouard, un à Terre-Neuve-et-Labrador, quatre au Québec, deux en Louisiane et un à l’Île de Miquelon (France).

D’après l’historien présent, parmi les familles ayant été déportées dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, on compte les Basque, les Robichaud (selon la lignée), les Richard, les Boudreau et possiblement les Blanchard.

Dans la même région, une bonne vingtaine de familles acadiennes, dont les Landry et les Doiron, auraient fui la déportation.

Au Village historique acadien, les familles Mazerolle et Robichaud comptent parmi celles ayant été déportées ou ayant vécu le Grand Dérangement.

Philippe Basque participe à la journée de commémoration depuis son arrivée en 2008 au Village historique acadien. «J’aime expliquer aux gens les monuments et les raisons derrière le texte qu’on présente.»

C’est important pour lui que cette journée soit soulignée.

«La déportation est encore l’événement le plus marquant pour le peuple acadien, comme si on a de la difficulté à passer par-dessus. On ne l’oublie pas. Elle est tout le temps dans l’actualité. Ça frappe l’imaginaire. C’est probablement l’événement majeur de l’histoire du peuple.»

Acte de déportation

Philippe Basque a lu l’acte de déportation devant la maison de la famille Robichaud, dans le Village historique acadien.

«C’est le 5 septembre 1755 qu’on a rassemblé les gens dans l’église de Grand-Pré et qu’on leur a lu l’acte de déportation. C’est au mois d’octobre qu’on les a embarqués sur les navires», a-t-il mentionné.

C’est le lieutenant-colonel John Winslow qui a lu – en anglais bien sûr – la proclamation de déportation aux 418 hommes et garçons entassés dans l’église de Grand-Pré.

Les grandes lignes de cette proclamation rappelaient que toutes les terres, maisons, bétail et troupeaux de toutes sortes étaient confisqués au profit de la Couronne britannique.

«Les ordres impérieux de sa Majesté sont que tous les habitants français de ces districts soient déportés», a lu l’historien.

Pendant au moins un mois, les 418 hommes ont été gardés enfermés dans l’église de Grand-Pré.

«Les femmes leur apportent à manger tous les jours», a expliqué Philippe Basque.

Au mois d’octobre, les Anglais vont commencer à les placer sur les navires et ils seront envoyés pour la plupart dans les colonies américaines.

Par pur hasard, une famille de Robichaud en provenance des États-Unis était sur place au moment de la présentation de l’historien du Village historique acadien, vendredi, devant la maison des Robichaud.