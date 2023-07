Le PDG reconnaît qu’UNI doit «être bien meilleure»

Le président et chef de la direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau, est incapable d’annoncer une échéance claire pour la résolution des problèmes causés par la transition technologique de son entreprise. Il promet néanmoins une amélioration des services.

Des membres d’UNI Coopération financière ont regretté de voir leur paie et leurs pensions déposés tard dans leurs comptes, jeudi. Ce type de problème avait déjà eu lieu plusieurs fois depuis la transition technologique de l’entreprise, lancée le 10 juillet.

«Ce n’était pas tout à fait la même cause qu’avant, précise le président et chef de la direction d’UNI Coopération financière, à propos des dysfonctionnements de jeudi. C’était la première fin de mois depuis la transition. La taille, le nombre et la complexité des transactions étaient donc plus élevés.»

Robert Moreau souligne que tous les dépôts de paies et de pensions s’affichaient dans les comptes des membres d’UNI à la fin de la journée.

«Tout le monde avait accès à ses fonds en matinée (vendredi), ajoute M. Moreau. Ceux qui en avaient immédiatement besoin pouvaient se présenter à la caisse. Nous savions que l’argent était là. C’est juste qu’il n’apparaissait pas dans les comptes.»

Roder le système

Il souhaite que les membres d’UNI puissent voir leurs dépôts de paies et de pensions très tôt le matin, comme avant la transition technologique. Il indique que le retour à ce niveau de service se fera progressivement.

«Je ne peux pas donner d’échéance à court terme, dit M. Moreau. Pour l’instant, ce que nous pouvons absolument garantir, c’est que les dépôts apparaîtront pendant la journée. Il va y avoir une normalisation en août. Ça va prendre un mois de rodage. Mais nous voyons des progrès chaque jour.»

De façon générale, le dirigeant est incapable d’annoncer une échéance claire pour la résolution des problèmes causés par la transition technologique de son entreprise.

«Au fur et à mesure que les enjeux arrivent, nous les résolvons. Il y en a peut-être encore que nous ne connaissons pas aujourd’hui», explique M. Moreau.

Retenir les membres

En attendant, il annonce qu’UNI annulera les frais de service de tous ses membres en juillet. En fonction des forfaits transactionnels, il s’agit de tarifs mensuels qui s’élèvent de 3,95$ à 21,95$ (sans compter ceux des opérations non incluses).

«UNI va s’occuper de n’importe quels frais occasionnés directement par la transition, s’engage aussi M. Moreau. Ce sera du cas par cas. Nous allons guider les membres pour les assister.»

L’aide peut concerner les membres qui ont payé des transactions en retard. Elle peut aussi s’adresser à ceux qui doivent emprunter à des taux plus élevés à cause de la dégradation de leur cote de crédit, après des difficultés à rembourser leurs soldes de cartes de crédit.

«Les gens vont approcher notre service à la clientèle. Ils vont présenter ce qui s’est produit. Nous allons le gérer au fur et à mesure», affirme M. Moreau.

Il demande aux membres qui songent à changer d’institution bancaire de garder confiance en UNI. Il rappelle que son entreprise est une coopérative qui appartient à ses membres et qui a une identité acadienne et francophone.

«Nous reconnaissons qu’il faut être bien meilleurs que ce que nous faisons à l’heure actuelle», déclare M. Moreau.

Retenir les employés

Le chef de la direction d’UNI essaye aussi de retenir ses employés. Il évoque l’existence de programmes de reconnaissance. Il assure que d’autres sont en élaboration afin de récompenser les efforts effectués pendant une transition qu’il qualifie de complexe.

«Beaucoup de membres expriment de la reconnaissance envers les employés, note par ailleurs M. Moreau. Je les remercie beaucoup.»