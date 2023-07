Les animaux du Zoo de Moncton: leur incroyable capacité d’adaptation face aux températures extrêmes

L’être humain a développé toutes sortes de façon de se protéger contre la chaleur extrême durant la saison estivale. Mais qu’en est-il des animaux qui sont pensionnaires au Zoo de la Côte magnétique, à Moncton?

La réponse courte, selon la directrice Jill Marvin, c’est que les animaux s’adaptent plus facilement que les humains aux températures extrêmes.

Ils développent aussi des façons de gérer la chaleur.

Par exemple, les ours noirs vont creuser un trou dans la terre pour trouver un peu de fraîcheur.

«Tous les animaux que nous avons ici au zoo ont des installations pour les protéger de la chaleur, du vent, des averses ou du froid. En réalité, les animaux sont adaptés aux différentes saisons avec leur pelage ou leurs plumes», explique celle qui dirige les opérations depuis six ans.

«Les habitats que nous avons pour eux leurs permettent de se protéger contre les intempéries extrêmes. Mais c’est certain que durant les périodes très chaudes, ils ont besoin de plus d’eau», ajoute-t-elle.

«On fait certaines choses pour les hydrater, notamment avec des produits qui contiennent beaucoup d’eau, comme des raisins ou d’autres fruits.»

Certains, comme les émeus, ont même droit à des bains d’eau froide, gracieuseté des gardiens et des gardiennes.

Durant l’été, ils sont entre 15 et 20 à offrir des services quotidiens aux animaux.

Tous les habitats sont aussi dotés d’un espace d’eau qui permet aux animaux d’aller s’y réfugier s’ils en sentent le besoin.

Mais comment savoir si un animal souffre de la chaleur?

«Nous faisons beaucoup d’observations. Les gardiens et les gardiennes connaissent bien les animaux et ils font des tournées régulièrement. Ils et elles savent ce qui est normal ou pas dans leur comportement», mentionne Jill Marvin.

Tous les animaux ont accès à un espace intérieur pour les protéger des températures extrêmes.

«Nous voulons assurer leur bien-être et nous leur donnons des options.Plusieurs animaux aiment prendre un bain de soleil, comme notre condor. On a aussi des animaux, comme les ours, qui vont peut-être préférer rester cachés à l’ombre et prendre une petite sieste en-dessous d’un arbre», raconte la directrice générale.

Les habitats diffèrent selon les besoins des animaux et ne sont pas nécessairement visibles aux visiteurs.

Les seuls animaux qu’on décide parfois de garder à l’intérieur à cause de la température, ce sont les poneys.

Dans tous les autres cas, ce sont les animaux eux-mêmes qui décident.

Ceux qui sont plus âgés ou moins en santé, ainsi que les nouveaux-nés, ont droit à une attention particulière du personnel.

«Si on voit des signes que l’animal ne gère pas bien la température, c’est là que les gardiens entrent en action immédiatement.»

Jill Marvin mentionne également que même les animaux qui arrivent des pays chauds, comme le continent africain, sont capables de bien s’adapter au froid.

«Les animaux ne nous parlent pas comme dans Dr Dolittle, mais ils communiquent avec nous par leur comportement. Nos gardiens d’expérience sont capables de détecter rapidement leur condition.»

Le Zoo de la Côte magnétique existe depuis 1953.

Il compte un total de 60 employés durant la saison estivale, en plus d’une vingtaine de professionnels qui veillent à la santé des animaux (vétérinaires, diététistes, etc).

On peut y voir plus de 75 espèces indigènes et exotiques.

Dans la zone des Amériques, on retrouve le jaguar, l’ours noir ou le cougar.

La zone asiatique comprend le léopard et le tigre, notamment.

Dans la zone africaine, on peut admirer le lion, le dromadaire, l’autruche et les primates, entre autres.