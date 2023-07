Mobilisation pour la lutte au roseau commun

Plusieurs organismes se lancent dans la lutte contre le roseau commun, aussi appelé Phragmite.

Le Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick, Conservation de la nature Canada, la Région de biosphère de Fundy et l’Alliance du bassin versant Petitcodiac unissent leurs efforts pour tenter d’éradiquer ce type de roseau qui vient d’Eurasie.

«Conservation de la nature Canada et ses partenaires ont investi beaucoup de temps et d’argent dans la lutte contre cette graminée très envahissante en Ontario et au Québec. Nous pouvons encore agir et prévenir les impacts sur la faune et les zones humides côtières dans les Maritimes, mais il faut faire vite», estime Paula Noël, directrice des programmes du Nouveau-Brunswick à CNC.

Le Phragmite peut atteindre cinq mètres de haut et une densité de plus de 200 plantes par mètre carré.

Raison de plus pour lui déclarer la guerre, estime la directrice de programme du Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick, Kristin Elton.

«Nous avons constaté les dégâts causés par cette plante dans d’autres régions d’Amérique du Nord, et nous commençons à en voir de plus en plus ici, dans les Maritimes», explique-t-elle.

«Nous atteignons donc un point critique où nous devons soit agir pour gérer cette espèce soit nous résigner à subir le même sort que l’Ontario et le sud du Québec, par exemple, où elle a pris le dessus.»

Ce type de roseau est présent principalement dans les zones humides et le long des routes.

Cette plante imposante envahit les milieux humides et étouffe toute autre forme de vie.

«Les espèces envahissantes sont néfastes à plusieurs égards pour l’environnement et les communautés locales, causant notamment la perte de biodiversité et la détérioration des infrastructures», note Jennifer Dingman, directrice générale de la Région de biosphère de Fundy.

«La lutte contre le roseau commun dans la région de Fundy est menée conjointement par de nombreux partenaires. L’objectif est de comprendre le taux de propagation actuel, de trouver des méthodes pour éliminer les colonies et de sensibiliser le public à la manière de prévenir la propagation avant qu’elle ne devienne ingérable, comme c’est le cas dans d’autres provinces.»

Le regroupement demande l’aide du public dans la chasse à ce végétal nuisible.

«Le roseau commun envahissant est une graminée qui se propage à une vitesse ahurissante qui supplante nos espèces végétales indigènes et menace la biodiversité», prévient Kelcey McLean, cheffe de projet pour l’Alliance du bassin versant Petitcodiac.

«Cette espèce est de plus en plus répandue dans notre bassin hydrographique, d’où l’importance de comprendre les pratiques exemplaires de gestion qui permettent de la contrôler.»

Un site web et une application afin de signaler les plantes indésirables et faire partir des photos.