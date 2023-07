Un jeune motocycliste perd la vie à Memramcook

Un homme de 20 ans est décédé dans une collision impliquant un seul véhicule à Memramcook.

Mercredi, vers 21 h 15, les policiers se sont rendus sur les lieux d’une collision impliquant une motocyclette qui a fait une sortie de route sur la rue Pré-d’en-Haut. Le conducteur de la motocyclette, un homme de 20 ans de Stilesville, a perdu la vie sur les lieux des suites de ses blessures.

Le service de lutte contre les incendies de Memramcook et Ambulance Nouveau-Brunswick ont prêté assistance sur les lieux. Un représentant du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick aide aussi avec l’enquête, et une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l’homme.

Au moins sept personnes ont perdu la vie mardi et mercredi sur les routes de la province.