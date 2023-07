Carabines et tasers: des «atouts» dit Austin, une réaction excessive selon des experts

Les armes à impulsion électrique et les carabines fournies aux agents du ministère de la Sécurité publique sont des «atouts» à avoir en place si jamais la province doit monter une force policière provinciale, selon le ministre Kris Austin.

Le gouvernement provincial a décidé de munir ses agents de la paix qui travaillent pour le ministère de la Sécurité publique de carabines, de pistolets à impulsion électrique et de caméras corporelles qu’ils devront porter dans le cadre de leur travail.

Le ministre Kris Austin affirme que cela les aidera à mieux épauler la GRC dans son travail. Mais il indique aussi que la mise en place de ces «outils» serviront aussi à la province si jamais le N.-B. doit établir sa propre force policière provinciale.

Kris Austin a déjà écarté l’idée d’une telle force policière pour remplacer la GRC. Cela serait trop coûteux pour la province, selon ce qu’il a affirmé en avril.

En entrevue vendredi, il affirme toutefois que la province sera forcée de trouver une alternative si la GRC cesse d’offrir des services de police dans les localités.

Le gouvernement Higgs veut que le gouvernement fédéral soit clair sur ce qu’il veut faire avec la GRC. Plusieurs médias, dont le Toronto Star, ont rapporté qu’Ottawa voudrait modifier le mandat de la GRC pour qu’elle soit spécialisée dans les crimes majeurs, la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Elle cesserait alors de s’occuper du maintien de l’ordre quotidien dans les communautés.

«Si le gouvernement fédéral change de direction et que la GRC ne fait plus de maintien de l’ordre local, alors absolument, nous voulons être prêts et avoir les atouts en place pour mettre en place une force policière provinciale si ce jour arrive. Mais en attendant, ces armes et outils supplémentaires seront là pour aider nos agents, et [elles] seront là à l’avenir si on décide d’adopter une approche différente.»

Kris Austin n’a pas précisé si ces agents du ministère deviendraient alors une force policière provinciale. Il affirme qu’en ce moment, «il ne s’agit pas d’une force policière», mais qu’ils effectuent certaines des mêmes tâches. Ils peuvent par exemple faire des arrestations, mener des contrôles routiers, et utiliser «d’autres méthodes de maintien de la paix».

Ils sont responsables d’appliquer les lois provinciales sur les poissons, la faune, l’environnement et les ressources naturelles, aux véhicules hors route, aux produits illégaux du cannabis et du tabac, les infractions au code criminel et celles liées aux drogues et aux armes à feu.

En 2022, le gouvernement Higgs a aussi créé des «unités intégrées d’application de la loi» qui comprennent la GRC, les neufs polices municipales du N.-B., et les agents du ministère. Ils luttent contre la violence, les armes à feu et «le trafic de drogues illicites dans la rue jusqu’à un niveau intermédiaire».

«Les rôles de nos agents sont certainement en expansion, et je pense qu’il est d’une importance vitale que nos agents aient l’équipement dont ils ont besoin dans le pire des cas», dit Kris Austin.

Il affirme que les carabines seront en sécurité dans les véhicules de ces agents et qu’ils ne les trimballeront pas avec eux en tout temps sur le terrain.

Des criminologues perplexes

Cette nouvelle initiative inspire plus de questions que de constats à des criminologues interviewés par l’Acadie Nouvelle.

Michael Boudreau, criminologue à l’Université St. Thomas à Fredericton, se demande si le ministère a fait une «évaluation des menaces» auxquelles ces agents sont confrontés et s’il dispose de données pour appuyer la décision de les armer.

«Si oui, si le gouvernement a les données […], ajouter des carabines, des tasers et des caméras corporelles pourrait être une réaction raisonnable. Mais sans données, il semble que ce qu’ils essaient de faire, c’est de créer une police provinciale pour pas cher», dit Michael Boudreau.

Sans preuves à l’appui, il estime que ces armes sont une «réaction excessive».

«On n’a pas besoin d’un taser ou d’une carabine pour aider la GRC. Les caméras corporelles pourraient être utiles si elles peuvent enregistrer un crime avant que la GRC arrive sur les lieux», dit-il toutefois.

Véronique Chadillon-Farinacci, criminologue à l’Université de Moncton, affirme que ce genre d’armes peut parfois être nécessaire.

«C’est sûr que quand tu fais des perquisitions pour des crimes de drogue, des fois, les gens sont armés. T’as pas le choix, les gens n’arrivent pas là avec un beau sourire.»

Elle se demande aussi si le ministère a des données pour appuyer cette décision.

«Si l’argument pour armer les agents de la paix est le danger et la menace, il faut que ce danger-là soit documenté et que cette démonstration-là soit transparente».

Sans fournir de données spontanément pendant l’entrevue, le ministre Austin a affirmé que des agents de la paix ont témoigné qu’ils sont plus à risque au travail qu’ils ne l’étaient auparavant.

«Nous confisquons des armes de grand calibre, des armes illégales. […] Quand nous voyons la menace d’une arme de grand calibre, nous devons être capables d’être au même niveau.»

Selon Geoffrey Downey, porte-parole du ministère, le gouvernement a acheté 115 carabines. En plus des munitions et des modifications aux véhicules pour transporter ces armes, cela coûtera 566 896$ au ministère. La province a aussi acheté 100 «tasers» pour 296 991$. L’achat de 140 caméras corporelles et d’un contrat de service de cinq ans coûtera 502 433$.

Il indique aussi que des agents de conservation de la faune dans d’autres provinces sont munis de carabines, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario. L’Île-du-Prince-Édouard dispose de ces armes, mais n’a pas encore armé ses agents.