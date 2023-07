Drogues: une femme de Moncton arrêtée après un contrôle routier

Une femme de 36 ans a été arrêtée après une saisie de drogues lors d’un contrôle routier effectué près de Hampton, dans le sud de la province.

Le samedi 22 juillet, vers 9 h, le Détachement de Hampton de la GRC a été informé qu’une conductrice qui circulait sur la route 1, près de Hampton, semblait avoir les capacités affaiblies. Des policiers ont retrouvé rapidement le véhicule décrit et l’ont intercepté. Ils ont vu un contenant d’alcool ouvert dans le véhicule. En fouillant celui-ci, ils auraient trouvé des cigarettes illicites, de l’argent comptant, des objets associés aux drogues illicites et des substances qui serait de la méthamphétamine, de la cocaïne et du fentanyl.

La conductrice, une femme de 36 ans de Moncton, a été arrêtée sur les lieux.

Elle a été libérée par la suite et elle comparaîtra en cour le 1er novembre.