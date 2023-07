Il se cache plusieurs dizaines de plantes comestibles au N.-B.

La microbiologiste Julie Turcotte, de Kedgwick, sera en tournée dans le nord de la province cet été, afin de partager son expertise en matière de plantes sauvages comestibles, leur utilisation en cuisine et leurs propriétés médicinales.

«Notre terroir canadien regorge de richesses. Il est intéressant de connaître les plantes qui nous entourent. Elles peuvent nous fournir de la nourriture, soutenir notre santé et améliorer notre autonomie alimentaire.»

Lors de ses formations, Mme Turcotte invite ses apprenants en nature, le temps d’une promenade, afin de leur apprendre à identifier une douzaine de plantes sauvages comestibles de leur région, ainsi que la méthode pour les cueillir.

«Lorsque je suis allé faire une formation à Eel River, dans le Restigouche, nous avons identifié une quarantaine de plantes comestibles, c’est fou! Il doit bien y avoir une centaine d’espèces différentes dans la province.»

Pour terminer l’activité, Mme Turcotte cuisine à partir de ses trouvailles dans le but d’enseigner à ses invités les multiples façon d’en faire bon usage.

«On peut utiliser les plantes et les fleurs pour faire des tisanes, des salades, ou encore en garniture par exemple. Il y a tellement de manières de les utiliser en cuisine! C’est riche en minéraux et c’est bénéfique pour la flore intestinale, le système immunitaire, les reins, le foie et plusieurs autres parties du corps.»

Outre que d’incorporer de la verdure et de la couleur à son alimentation, on peut aussi en ajouter à sa routine de soin.

«On peut en faire des soins de beauté, comme des baumes et des sérums. Par exemple, avec des pétales de fleurs», explique la microbiologiste.

Pour elle, c’est aussi l’occasion de transmettre un message de sensibilisation.

«Il y a quelques années, on m’a dit que j’avais une maladie chronique. Je me suis tournée vers la nature, j’ai varié mon alimentation en utilisant ce qui se trouvait autour de moi et j’ai réussi à me guérir. J’ai choisi les plantes au lieu du médecin», ajoute-t-elle.

Grâce à ses formations, Mme Turcotte se sent privilégiée de partager des moments uniques en nature avec des passionnés de la faune et de la flore.

«À l’extérieur, on se connecte à nous même au lieu d’un appareil électronique. La nature est si belle et intelligente! À mon avis, c’est important d’avoir des connaissances sur l’alimentation en forêt en cas de besoin.»

Julie Turcotte sera en tournée en août. Entre autres, elle sera de passage à Tracadie, à Bathurst, à Charlo et à Kedgwick.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via sa page facebook Julie Wild ou par courriel à l’adresse info@julieturcotte.com.