Deux présumés voleurs de voiture épinglés après un accident à Edmundston

Deux Ontariens soupçonnés d’avoir été en possession de véhicules volés ont été arrêtés à Edmundston, la semaine dernière, à la suite d’un accident sur l’autoroute 2 à la hauteur de Saint-Basile.

Selon un communiqué de la GRC, des policiers se sont rendus, le 26 juillet dernier, sur les lieux d’une collision impliquant un VUS tirant une remorque sur laquelle se trouvait une Jeep. Il n’y avait plus personne sur les lieux à l’arrivée de la police.

Après vérification, les policiers ont découvert que les véhicules avaient tous les deux été signalés volés à Québec, tout comme la remorque qui transportait la Jeep.

Une enquête subséquente a permis d’identifier deux personnes d’intérêt, soit un homme de 25 ans de l’Ontario, qui a été arrêté par le Service de police d’Edmundston, et une femme de 38 ans de l’Ontario, qui a été arrêtée par des membres du District de l’Ouest de la GRC.

L’un des suspects, Tyler McPherson, a comparu en cour provinciale d’Edmundston le 27 juillet et fait face à trois accusations de possession de biens criminellement obtenus et à une accusation d’entrave au travail d’un agent de la paix. Il a été placé en détention, et doit comparaître de nouveau le 31 juillet pour son audience de libération sous caution.

Le 28 juillet, l’autre suspecte, Lisa Laviolette, a aussi comparu en cour provinciale où elle a été accusée de deux chefs d’accusation de possession de biens criminellement obtenus ; deux chefs d’accusation pour défaut de se conformer à une promesse de comparution ; et deux chefs d’accusation pour défaut de respecter certaines conditions.

Elle a été placée en détention et sa prochaine comparution en cour est prévue pour le 1er août.

Les policiers demandent à toute personne qui aurait été témoin de la collision survenue le 26 juillet, qui habite ou conduisait dans la région de communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC au 506-473-3137 ou avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477.