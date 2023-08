Les défis du service en français à Dieppe

L’anglais est de plus en plus présent dans la plupart des villes acadiennes du Nouveau-Brunswick.

Memramcook, par exemple, a vu sa population anglophone franchir le cap du 20% pour la première fois de son histoire l’an dernier.

La ville de Dieppe suit la même tendance.

En 2016, on comptait 4300 anglophones (17,2%) dans l’Étoile de l’Acadie.

Ce chiffre est passé à 6155 (22,1%) en 2021, selon le recensement de Statistiques Canada.

Le pourcentage de gens bilingues est aussi en baisse (74% en 2016 contre 70,5%) en 2021.

Avec l’afflux sans cesse grandissant de nouveaux arrivants, cette tendance continue de s’accélérer.

La conséquence, c’est que de plus en plus de citoyens de Dieppe défilent devant le conseil municipal pour dénoncer le manque de services en français dans ce qui est la plus importante ville acadienne sur la planète.

Pour les établissements commerciaux, le défi est de taille.

Comme nous traversons une pénurie de main-d’œuvre dans tous les domaines, la plupart disent avoir de la difficulté à recruter du personnel tout court.

C’est évidemment encore plus compliqué d’attirer des employés francophones ou bilingues.

Et ces entreprises ne sont pas au bout de leurs peines, puisqu’elles doivent maintenant recruter des employés qui parlent une troisième langue.

Cathy Boudreau est gérante du restaurant Burger King, à Dieppe.

Sur la douzaine d’employés qu’elle a sous la main, environ la moitié comprennent et parlent le français.

«C’est important d’avoir des employés francophones ou bilingues, mais c’est aussi important, et de plus en plus, d’avoir des employés qui maîtrisent d’autres langues», explique-t-elle.

Nous accueillons des gens de partout dans le monde et c’est primordial pour nous de pouvoir leur répondre dans leur langue.On voit de plus en plus d’Indiens, de Syriens, d’Indonésiens et d’Africains.»

Quelques employés peuvent s’exprimer en arabe ou dans deux types de langages parlés en Inde (le Hindi et le Punjabi)

Luc Bossé, directeur général du restaurant Swiss Chalet, vit les mêmes défis.

Il compte près d’une centaine d’employés au total.

Il s’assure évidemment que ceux et celles qui ont un contact avec les clients parlent les deux langues.

«J’essaie toujours d’avoir du monde bilingue. Toutes mes hôtesses peuvent s’exprimer en anglais ou en français, comme la plupart des serveuses. C’est un gros effort pour trouver ce genre d’employé, mais c’est important pour nous», mentionne-t-il.

«Je dirais que sur 100 applications, il y a en 90 de gens qui ne sont pas nés au Canada. Je suis chanceux de pouvoir déjà compter sur un bon personnel majoritairement bilingue.»

Mais il reconnaît que les employés bilingues sont de plus en plus une denrée rare.

«C’est ce que les clients veulent. C’est important pour la communauté et c’est important pour moi. Mais beaucoup de ces gens bilingues se font engager dans des centres d’appels ou dans d’autres genres d’entreprises. Il y a beaucoup de compétition pour aller chercher ces employés.»

Luc Bossé souligne également que certaines personnes exigent de se faire servir en français.

«Il n’y en a pas beaucoup, mais ça arrive de temps en temps. On a toujours quelqu’un dans le restaurant qui peut les servir dans la langue de leur choix.»

Du côté de la Ville de Dieppe, on a un peu les mains liées puisqu’ il s’agit d’entreprises privées.

On ne peut réellement que promouvoir et inciter.

«La Ville de Dieppe met en place plusieurs mesures afin de faire la promotion du français. Comme vous le savez, nous avons adopté un arrêté sur l’affichage commercial extérieur», explique Julie Albert, agente de communications et relationniste, «Nous offrons également de l’aide financière aux entreprises pour modifier une enseigne ou en produire une nouvelle. Cet arrêté a profondément changé le paysage linguistique sur notre territoire», ajoute-t-elle.

«Plus récemment, nous avons adopté notre stratégie en matière d’immigration avec comme objectif de devenir la destination de choix pour l’immigration francophone en Atlantique. Dieppe cherche à assurer l’équilibre linguistique dans la région, ce qui nous pousse forcément à prioriser l’immigration francophone», poursuit-elle.

Mais la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans toute la région n’aide pas les choses.

Dieppe doit donc se tourner vers des partenaires comme le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone pour immigrants (CAFI) pour aller chercher des travailleurs et travailleuses francophones.

«Beaucoup de gens viennent nous voir pour tout ce qui touche à l’emploi. On a des ressources qu’on peut offrir à nos clients, mais ça ne fait pas directement partie de notre mandat», explique Guy-Luc Thériault, agent de communication.

«On essaie d’apporter le plus d’aide possible, ne serait-ce que simplement connecter des gens qui viennent d’arriver à des employeurs de la région. C’est sûr qu’on a un gros réseau de contacts qui nous aide à trouver des endroits pour envoyer les nouveaux arrivants qui cherchent du travail dans la région.»

Du côté de la SANB, on se dit préoccupé par l’érosion du français dans des villes comme Dieppe.

Le président Alexandre Cédric Doucet n’est cependant pas prêt à lancer la pierre aux entrepreneurs et aux employeurs.

Il fait remarquer que la rareté de la main-d’œuvre est un enjeu réel dans la région.

«Je me rappelle l’époque où je siégeais au comité de travail au ministère de l’Éducation postsecondaire et du Travail lorsque j’étais président de la FÉCUM. Ça fait un bon moment, mais on avait déjà des preuves qu’on allait avoir de graves problèmes de main-d’œuvre», explique-t-il.

«Puisqu’il y a eu un manque de volonté politique pour prendre des décisions sur le futur par les gouvernements, on se retrouve avec des entreprises privées embauchent de la main-d’œuvre d’abord et regardent ensuite la question linguistique.»

Leur premier réflexe en est un d’entrepreneuriat et ne relève pas d’une mauvaise volonté concernant le français.

La clé, selon lui, c’est la sensibilisation dans la communauté et l’adoption d’une stratégie de recrutement de nouveaux arrivants francophones.

«C’est certain que lorsqu’on voit des régions francophones où on a de la difficulté à se faire servir en français, en tant que minorité, on doit s’inquiéter.»