Changements climatiques: les leçons de Miquelon

NDLR: À cause des changements climatiques, l’État français relocalise le village de Miquelon, situé sur une île au large de Terre-Neuve. Ses réflexions ont commencé dès 2011. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a seulement prévu d’évaluer les risques d’ici 2025.

C’est la solution d’adaptation aux changements climatiques la plus radicale: la relocalisation. Les habitants de Miquelon, une petite île française, s’y sont résignés en 2019. Ils ont voulu sauver l’avenir de leur collectivité face à la montée des eaux.

«Il y a énormément de territoires vulnérables aux changements climatiques en France. Mais ce n’est pas du tout courant, la relocalisation, souligne une doctorante en géographie, Xénia Philippenko. C’est un dernier recours.»

L’étudiante de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne raconte les étapes qui ont mené la grande majorité des 600 habitants de Miquelon à accepter le déménagement.

Naissance du débat

L’État français a commencé à étudier les risques pesant sur l’île dès 2011. Il a toutefois évité d’ordonner aux résidents de se déplacer. Il leur a plutôt interdit d’entreprendre de nouvelles constructions près des infrastructures actuelles, situées à deux mètres au-dessus du niveau de la mer.

«L’État a forcé la confrontation sur cette question avec un Plan de prévention des risques littoraux, précise Mme Philippenko. Cet outil réglementaire régule la possibilité de construire en fonction du degré de vulnérabilité des zones.»

L’ancien président de la République, François Hollande, a présenté ce plan aux Miquelonnais en 2014. En même temps, il a déclaré que leur village pourrait disparaître avec la montée du niveau de la mer.

«Les gens ont mis des bouées sur leurs maisons pour se moquer de ce qu’ils ont considéré comme un catastrophisme de l’État, raconte Mme Philippenko. À l’origine, Miquelon est un village de pêcheurs, dont les habitants sont habitués à tous ces risques [de la mer].»

De surcroît, ces résidents d’un territoire éloigné de la métropole française chérissent leur autonomie. La plupart d’entre eux ont construit leur propre maison, par exemple. Beaucoup d’entre eux ont aussi des ancêtres acadiens.

«En 2018, les résidents étaient contre la relocalisation et l’un de leurs arguments était le Grand Dérangement. Ils demandaient pourquoi on voulait encore les déplacer. Ils voulaient des enrochements et critiquaient l’État qui refusait cette solution assez chère, surtout pour un village de 600 habitants.»

Le village de Miquelon, en juin 2023. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Prise de conscience

L’opinion publique a changé à cause de deux tempêtes successives, qui ont beaucoup endommagé le village la même année, selon elle.

«L’équipe municipale élue en 2020, assez jeune, a fait de la relocalisation sa priorité, ajoute Mme Philippenko. Elle s’est sentie concernée par cette question, en se demandant comment leur génération et celle de leurs enfants allaient pouvoir vivre. Le maire, Franck Detcheverry, a porté le projet et la population l’a suivi.»

La même année, de nombreux jeunes ont manifesté à l’occasion d’une visite de l’ancienne ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ils lui ont montré l’endroit où ils souhaitaient relocaliser leur village, un peu au sud des infrastructures actuelles.

«C’est vraiment la zone qui nous paraît la plus adaptée pour recevoir les futures constructions de Miquelon, tout simplement parce qu’elle est quand même abritée, assez proche du village et en hauteur pour nous protéger des assauts de la mer», a expliqué M. Detcheverry.

Initiatives multiples

Des scientifiques, des élus, des citoyens et des fonctionnaires ont ensuite entrepris différentes initiatives à propos de la relocalisation du village.

«C’est la mobilisation autour de cette question qui fait avancer les choses, soutient Mme Philippenko. Tout le monde travaille en parallèle, pas forcément de façon synchronisée. Cependant, les différents acteurs échangent entre eux et une synergie se crée.»

L’État français a en particulier financé un dispositif de soutien en ingénierie qu’il appelle «les Ateliers des Territoires». Il a envoyé sur l’île une équipe pluridisciplinaire en urbanisme pendant quatre séjours d’une semaine.

Les experts ont échangé avec les habitants volontaires lors de rencontres. Ils ont soumis des questionnaires à la population. Ils ont inclus des écoliers à des séances créatives. Ils ont aussi réuni les décideurs locaux.

«L’Atelier des Territoires a cette qualité de forcer la rencontre entre tous les interlocuteurs sur quelques jours, a commenté le directeur associé du cabinet d’urbanisme Alphaville, Laurent Pinon. On est arrivé à apaiser des tensions et à démontrer qu’il y avait un consensus pour le futur du village.»

À l’issue de ces démarches, les consultants se sont assurés des ambitions communes des responsables des différentes administrations (municipalité, collectivité territoriale et organisme interministériel). Ils ont également élaboré un plan d’aménagement consensuel.

Questions financières

Il reste une question importante: qui paiera?

L’État français pourrait acheter les bâtiments et les terrains du village actuel, puis faire revenir la nature à cet endroit. Cette décision créerait cependant des conséquences lourdes pour les finances publiques, en cas de relocalisations similaires ailleurs en France, selon M. Pinon.

Il ajoute que toutes les propositions concernant le transfert des terrains du nouveau village aux Miquelonnais restent sur la table: échanges, locations, ventes et subventions en cas de constructions écologiques.

«Techniquement, le début des travaux pourrait avoir lieu fin 2024 ou début 2025, annonce M. Pinon. La première phase dite «d’urgence» consistera en la construction d’une structure nécessaire pour accueillir les habitants dans le cas d’un événement climatique impliquant leur évacuation.»

Il indique aussi qu’une dizaine de parcelles et une zone d’activités économiques seront aménagées pour des constructions.

«Il semble que la perspective de relocalisation soit désormais une évidence qui rend toute adaptation inutile», précise M. Pinon au sujet des mesures qui auraient pu protéger le village actuel… temporairement.

Le N.-B. regarde passer les tempêtes.

La tempête Fiona a frappé le Nouveau-Brunswick en septembre 2022. Deux mois plus tard, Blaine Higgs a évoqué un possible programme d’aide au déménagement des zones menacées par les changements climatiques. Son gouvernement reste muet à ce propos aujourd’hui.

«Une action immédiate est nécessaire pour assurer la sécurité […] face aux inondations, aux incendies et aux ouragans. Le premier ministre Higgs doit cesser de traiter les changements climatiques comme s’il s’agissait d’un problème à gérer plus tard», a déclaré David Coon, en juillet.

Le chef du Parti vert pense que le gouvernement provincial doit établir ses priorités en matière de protection du climat avant la fin de l’année puis les mettre en œuvre immédiatement.

Le même mois, Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar, a déploré les disputes entre les gouvernements provinciaux et fédéral au sujet du financement de la protection de l’isthme de Chignecto contre les changements climatiques.

«Je pense qu’au Nouveau-Brunswick, on va voir qu’il y aura des gens qui vont déménager des villes ou des villages. Et on sait déjà qu’on a des maisons qui sont près de tomber dans la mer. On voit les risques, mais on ne voit pas assez d’action de nos gouvernements pour y réagir», a-t-elle critiqué.

Le camping l’Étoile Filante de Shediac après le passage de l’ouragan Fiona, en septembre 2022. – Archives

Réactions à Fiona

Ce n’est pas la première fois que les écologistes sonnent l’alarme à ce sujet. Après le passage de l’ouragan Fiona, en septembre 2022, M. Coon a souligné que les dégâts mettaient en évidence le manque de préparation de la province à la protection contre les ondes de tempête et les inondations côtières.

Deux mois plus tard, le premier ministre Higgs, a dit qu’il songeait à financer un programme qui aiderait les gens à déménager des côtes où l’érosion est importante.

En février, le gouvernement provincial a apporté des changements à la façon dont il verse l’aide financière en cas de catastrophe. Il plafonne désormais l’indemnisation pour les propriétés qui subissent des dommages causés par des catastrophes climatiques à plusieurs reprises. Il souhaite ainsi encourager les gens à quitter les zones inondables, après une inondation.

Cependant, le ministère de l’Environnement est resté muet aux questions de l’Acadie Nouvelle à propos de mesures préventives en juillet.

Évaluation des risques

Le gouvernement provincial prévoit seulement réaliser une évaluation exhaustive des risques liés aux changements climatiques d’ici 2025. Il compte ensuite élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques d’ici 2026.

«Il faut définir quelles sont les zones où il faudra déménager. Ce ne sera pas partout, car dans certains endroits, on pourra utiliser des approches d’adaptation», a commenté en octobre la directrice de l’organisme CLIMAtlantique, Sabine Dietz.

Elle faisait référence à plusieurs solutions: la protection des côtes (par enrochements, par exemple), l’accommodement (en construisant sur pilotis, notamment) et la précaution (en évitant de bâtir dans les zones risquées).

Les collectivités locales et les districts ruraux devront par ailleurs terminer leur plan d’adaptation d’ici 2030. Elles devront aussi toutes avoir des politiques d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques dans leurs plans locaux d’aménagement d’ici 2027.