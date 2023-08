Le Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine de retour à Edmundston

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Après quatre ans d’absence, Roch Voisine et une brochette de personnalités seront de retour à Edmundston, le mardi 8 août, lors du Tournoi de golf des célébrités – Chevaliers de Colomb 1932.

Le dernier événement du genre remonte à 2019. Normalement, il doit avoir lieu tous les deux ans, mais la pandémie est venue affecter l’organisation du tournoi en 2021.

L’activité sert de collecte de fonds pour la Fondation Bob Fife, un organisme à but non lucratif de la région du Madawaska qui a comme mission de permettre aux enfants dans le besoin d’avoir un repas à l’école.

Le responsable du tournoi de golf, Martin Perron, s’est dit très enthousiaste à l’idée d’accueillir de nouveau le chanteur originaire de Saint-Basile et les autres célébrités.

«C’est certain que c’est important, car il s’agit de l’une des collectes de fonds majeures pour la Fondation Bob Fife. Du côté de la fondation, tout le monde est heureux de ce retour.»

Lors de la dernière édition, une somme de 107 000$ avait été récoltée. En raison de la plus longue pause entre le tournoi de 2019 et celui de 2023, les attentes sont plus modestes, alors que l’on souhaite récolter au moins 75 000$.

«On ne savait pas trop comment les commanditaires allaient répondre à notre invitation, mais on est assuré d’atteindre notre objectif parce que l’on est même rendu au-delà de ce montant.»

«On a plusieurs commanditaires majeurs et des gens de la communauté qui nous aident avec des dons.»

Comme la grande particularité du tournoi est la présence de ses vedettes, M. Perron estime que les gens pourront s’attendre à en voir quelques-unes une fois de plus cette année.

Outre Roch Voisine, bien entendu, il devrait y avoir Emmanuel Auger, Ima, David Laflèche, Danny Boudreau, JP LeBlanc et Hugo Lapointe. On retrouvera aussi quelques participants de l’émission La Voix comme Christopher Therrien, Justin Legacy et Geneviève Leclerc, ainsi que Olivier Bergeron qui a pris part à la dernière édition de Star Académie.

«C’est sûr que l’on a nos acteurs, chanteurs et sportifs connus, mais on veut également reconnaître nos personnalités locales en les incluant dans le groupe. Ce sont des gens qui se démarquent dans la communauté, alors on veut reconnaître leur travail de cette façon.»

Selon Martin Perron, plusieurs personnalités publiques ont un intérêt à participer à l’événement, mais le défi demeure, lors de chaque édition, de trouver une date qui convient aux horaires du plus grand nombre de personnes possible.

Pour ce qui est du fonctionnement de la journée, l’événement commencera le 7 août en matinée. Les équipes seront formées de personnes inscrites qui seront jumelées à une célébrité. Il y aura 40 équipes au total, ce qui fait qu’environ 220 personnes participeront au tournoi.

Une soirée au cours de laquelle sera notamment organisée une vente à l’encan animée par Emmanuel Auger aura également lieu.

Les organisateurs invitent d’ailleurs la population à se rendre au Club de golf Fraser d’Edmundston, le 8 août, pour venir rencontrer les célébrités.

«C’est une journée chargée, mais c’est le “fun” pour ceux qui y participent. Ça leur donne la chance de rencontrer diverses personnes (…) Les gens pourront venir se promener sur le terrain de golf pour parler avec Roch Voisine ou d’autres célébrités, prendre des photos, etc.»