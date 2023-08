Politique linguistique: Belle-Baie entend maintenir le cap

La municipalité de Belle-Baie n’entend pas apporter de modifications notables à sa politique linguistique qui a été élaborée au cours des dernières semaines.

L’administration municipale a indiqué mardi qu’elle maintient sa politique qui fait du français la langue d’usage dans toutes ses communications, à l’oral ou à l’écrit, à l’exception des questions relatives à des enjeux de santé et de sécurité publique.

À titre d’exemple, des publications récentes sur les réseaux sociaux portant un avis d’ébullition de l’eau et sur une entrave à la circulation ont été publiées dans les deux langues officielles.

À l’inverse, l’annonce d’un spectacle sur la plage de Beresford prévu ce dimanche a été publiée uniquement en français.

Dans un document sur cette politique dont l’Acadie Nouvelle a pris connaissance, il est précisé que toutes affiches, communiqués, avis et publications de la municipalité seront en français, sauf en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité.

Lors d’une rencontre de travail tenue mardi soir à Petit-Rocher entre les élus et les administrateurs de la municipalité, Paolo Fongemie, le directeur général de Belle-Baie, a souligné à titre d’exemple que les citoyens de l’endroit avaient toujours la possibilité de configurer leur page Facebook afin de profiter en tout temps d’une traduction automatique des publications du réseau social dans la langue de leur choix.

Certains appels d’offres, dont les bénéficiaires pourraient se trouver au Canada anglais ou même à l’étranger, pourraient également avoir droit à des services dans la langue de Shakespeare, lorsque cela s’avère nécessaire.

«On garde le cap! Belle-Baie s’est déjà définie comme une municipalité francophone qui va utiliser tous les outils disponibles afin d’offrir des services dans les deux langues officielles à tous ses citoyens», a affirmé Daniel Guitard, le maire de Belle-Baie.

Ce dernier a tenu à rappeler que l’administration municipale y est allée de certains compromis afin d’accommoder sa population anglophone, qui représente un peu moins de 10% des citoyens.

La Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux stipule clairement que seules les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

L’administration municipale devra également se soumettre à cette prochaine politique linguistique. La direction générale devra ainsi fournir un rapport annuel sur l’état de la politique implantée alors que les chefs de service devront quant à eux produire un plan de mise en œuvre au sein de leur service.

La politique linguistique de Belle-Baie devrait être officiellement adoptée un peu plus tard ce mois-ci.