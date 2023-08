Files d’attente et succursales d’UNI fermées: «C’est terrible»

Des membres d’UNI Coopération financière rencontrent encore des problèmes à cause de la transition technologique de leur institution bancaire. Ceux de Cap-Pelé et de Beresford ont malheureusement trouvé porte close à leur succursale.

«Nous sommes fermés pour des raisons hors de notre contrôle et nous sommes désolés pour ces inconvénients. Nous pouvons vous servir dans nos deux autres points de service, soit Barachois soit Shediac», a noté le personnel d’UNI Coopération financière à la porte de la caisse de Cap-Pelé, jeudi.

La majorité des membres de l’institution bancaire rencontrés à cet endroit se sont montrés sereins malgré tout.

«Il faut avoir de la patience, a préconisé Pauline Cormier. Je pensais que c’était ouvert et que les heures d’ouverture étaient étendues, mais je voulais juste changer mon NIP (numéro d’identification personnel). Je n’ai pas plus de problèmes.»

La septuagénaire a raconté être membre d’UNI depuis très longtemps. «Je ne vais pas lâcher prise, je reste membre… pour le moment», a-t-elle ri.

La succursale de Beresford était aussi fermée jeudi. Mais comme à Cap-Pelé, la situation était temporaire, selon UNI.

«En raison de la période estivale, nous avons dû réassigner des ressources à d’autres points de services pour maintenir les services dans [les régions]», a expliqué la directrice des communications de la coopérative, Ginette Hébert

Attente

À la caisse de Dieppe, de nombreuses personnes ont fait la file jeudi matin, parfois jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Beaucoup de celles qui ont parlé avec l’Acadie Nouvelle se sont plaintes du temps d’attente.

«J’ai passé des heures et des heures à attendre, a soupiré Micheline Fournier. Les files sont terribles. Là, ça aurait pris une heure ou une heure et demie. J’ai dit non. Je n’ai pas beaucoup de patience. Il n’y a pas assez d’employés. C’est une lacune. UNI aurait dû s’attendre à ce problème.»

La Dieppoise qualifie de méli-mélo la transition technologique d’UNI, qui a eu lieu le 10 juillet. Elle attend encore de recevoir sa carte de guichet.

«C’est terrible, s’exclame-t-elle. Je vais aller en voyage pendant six semaines. J’aime payer cash. Je n’ai pas d’argent. Qu’est-ce que je fais? Je vais en Ontario et ils n’ont pas UNI…»

«C’est terrible, lance aussi Paul Landry. J’ai 2800$ qui sont sortis de mon compte et personne ne sait où ils sont. J’ai attendu plusieurs fois en file pendant des heures. Les employés font preuve de bonne volonté, mais UNI n’inspire pas confiance.»

Sébastien Leblanc a exprimé un peu de frustration. Il possède une entreprise de bâtiment, Division 3 Management. Il a des difficultés à obtenir des informations pour faire sa comptabilité, envoyer les salaires de ses employés et payer ses factures.

«Changer de banque, c’est des complications, a-t-il dit. Ça revient au même que d’être patient. Je n’ai pas le temps de faire des démarches, parce que c’est busy pour moi à ce temps-ci. Mais ça commence à être évident que j’aurais dû changer de banque…»

L’entrée de la succursale d’UNI Coopération financière à Dieppe, jeudi. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin.

Satisfaction

D’autres membres ont fait part de leur satisfaction.

«Je n’ai rien reçu par la Poste, ni code, ni carte de guichet, ni information pour créer un compte Mon Profil, a témoigné Eve Bellavance. Quand on appelle au téléphone, c’est très, très long. Ici, les files d’attente sont longues aussi. Ce n’est pas très plaisant. Mais là, tout est arrangé pour moi.»

Cécile Goguen est venue pour encaisser un chèque.

«Je n’ai pas eu de problème, a-t-elle dit. J’ai juste dû attendre de 9h30 à midi. Il était temps que je sorte, parce que j’ai faim!»

UNI a annoncé que les dépôts de paies s’effectuent maintenant plus tôt dans la journée. Ses membres et ses clients peuvent aussi maintenant payer leurs factures au guichet et en ligne.

«La plupart de nos membres et clients sont en mesure de faire leurs transactions. Pour celles et ceux qui rencontrent des enjeux, nous nous assurons de les accompagner selon leurs besoins», a assuré Mme Hébert.

Elle admet toutefois que le temps d’attente au téléphone est un peu plus long avant d’obtenir de l’aide.