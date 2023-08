Vol de véhicule et possession d’armes: un récidiviste dans de beaux draps

Des accusations supplémentaires ont été déposées contre un homme de 24 ans en lien avec de nombreux incidents survenus récemment.

Le jeudi 27 juillet, vers 10h30, les Détachements de St. Stephen et de St. George de la GRC ont été informés que deux hommes avec des armes à feu chargées se trouvaient à la porte d’une résidence de la route 725, à Little Ridge.

Des policiers des deux détachements se sont rendus rapidement sur les lieux et ont été en mesure d’arrêter les deux hommes sans incident. Un de ces hommes a plus tard été remis en liberté.

Lors des arrestations, les policiers ont saisi deux armes à feu chargées, ainsi qu’un véhicule volé dans lequel se trouvaient plusieurs biens volés.

Le 28 juillet, Ty Richard Phillips a comparu en cour provinciale à Saint-Jean. Il a été accusé de possession d’une arme à feu sachant que sa possession n’est pas autorisée, possession d’une arme à feu dans un véhicule, possession d’une arme en contravention d’une ordonnance et de manquement à une ordonnance de probation.

Le 31 juillet, Ty Richard Phillips a comparu en cour provinciale à Saint-Jean en relation avec un dossier d’introduction par effraction dans une résidence saisonnière de la route 785 près de McDougall Lake. Il a été accusé d’entrée par effraction et de manquement à une ordonnance de probation.

Le même jour, Ty Richard Phillips a comparu en cour provinciale à Fredericton et a été accusé de conduite pendant une interdiction (trois chefs d’accusation), manquement à une ordonnance de probation (deux chefs d’accusation), vol de moins de 5000$ (deux chefs d’accusation), possession de biens volés de plus de 5000$, fuite de la police et de conduite pendant la suspension du permis.

Il a été remis en détention et doit comparaître de nouveau en cour à une date ultérieure.

«Ce récidiviste a été actif dans l’ensemble du Centre et du Sud du Nouveau‑Brunswick, affirme le sergent Chris Henderson du Détachement de St. George de la GRC. Son arrestation devrait avoir un effet bénéfique pour les nombreuses collectivités où il commettait des crimes.»