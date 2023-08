Un rapport d’Énergie NB remet en doute la boucle de l’Atlantique

Un document qui détaille les options qui se dressent devant Énergie NB pour la décarbonisation du système électrique jette le doute sur la boucle de l’Atlantique, qui serait très coûteuse pour la société d’État.

Le rapport d’Énergie NB explore différents scénarios de sa transition vers le net zéro. Elle doit notamment trouver des façons de produire de l’énergie sans carbone pour éliminer sa dépendance aux centrales polluantes d’ici 2035.

«Il n’existe pas de solution miracle», peut-on lire dans le rapport d’une centaine de pages, qui évoque aussi «l’incertitude» des voies vers l’objectif de la carboneutralité.

Énergie NB mijote notamment sur la transition de la centrale au charbon de Belledune vers une autre méthode de production d’énergie, comme la biomasse ou le gaz naturel. Selon les règlements fédéraux, cette centrale devra cesser de brûler du charbon d’ici 2030.

Elle semble aussi favoriser le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires. La plupart des scénarios qui ne comprennent pas ces réacteurs nécessiteraient des «volumes extrêmes» de production éolienne et solaire.

Énergie NB évalue aussi les risques associés à des scénarios hypothétiques selon lesquels certains projets importants, dont la réfection de la centrale hydroélectrique de Mactaquac, doivent être abandonnés.

L’une des options semble toutefois présenter un problème financier pour Énergie NB, soit le projet de la boucle de l’Atlantique.

Il consiste à établir des lignes de transmission d’électricité entre le Québec et les provinces de l’Atlantique d’ici 2030, et permettrait notamment au N.-B. et à la Nouvelle-Écosse d’augmenter leur achat d’hydroélectricité en provenance du Québec.

Énergie NB reconnaît que la boucle de l’Atlantique «peut contribuer à la décarbonisation», mais remet aussi sa valeur économique en question.

Les coûts d’infrastructure en plus de l’augmentation du coût de la production et de l’achat d’électricité auraient pour effet d’augmenter les coûts pour les consommateurs d’électricité de 270 à 310 millions $ par an dans les années 2040.

Cette option est 7% à 9% plus dispendieuse pour ces années que les scénarios sans la boucle de l’Atlantique, d’après Énergie NB.

«Une solution moins coûteuse consiste à construire des ressources sans carbone au Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans le rapport.

Selon Énergie NB, ces ressources sont notamment la réfection de la centrale hydroélectrique de Mactaquac, les petits réacteurs nucléaires modulaires, la conversion de Belledune à une centrale de biomasse, et des projets de production d’énergie éolienne, solaire et de stockage par batterie.

«Le seul véritable plan», selon Dominic LeBlanc

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, affirme que la boucle de l’Atlantique est «le seul véritable plan» qui permettra de fermer les centrales au charbon des provinces atlantiques d’ici 2030 «tout en maintenant des tarifs d’électricité abordables à long terme».

«Le gouvernement du Canada a fait une offre substantielle de soutien financier aux deux provinces pour réaliser ce projet, qui s’appuie sur une analyse approfondie réalisée conjointement par les experts du gouvernement fédéral, des provinces et des sociétés productrices d’électricité au cours des deux dernières années. Nous avons l’occasion de mettre en œuvre ce projet – et nous invitons les provinces à revenir à la table de négociations afin de répondre de façon formelle à notre offre.»